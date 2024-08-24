Huzurevinde Yangın: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Huzurevinde Yangın: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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10 gün önce Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinin birinci katında, yangın çıktı.
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Çıkan yangında 80 yaşındaki Kerim Güvenç, 61 yaşındaki Yüksel Çankaya ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı. Durumu ağır olanlardan Kerim Güvenç, önceki gün hayatını kaybetti. Bugün ise Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yüksel Çankaya da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
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