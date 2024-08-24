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Huzurevinde Yangın: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Huzurevinde Yangın: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 15:32

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki özel bir huzurevinde 14 Ağustos tarihinde yangın çıktı. Çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

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10 gün önce Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinin birinci katında, yangın çıktı.

10 gün önce Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinin birinci katında, yangın çıktı.

Çıkan yangında 80 yaşındaki Kerim Güvenç, 61 yaşındaki Yüksel Çankaya ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı. Durumu ağır olanlardan Kerim Güvenç, önceki gün hayatını kaybetti. Bugün ise Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yüksel Çankaya da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çıkan yangında 80 yaşındaki Kerim Güvenç, 61 yaşındaki Yüksel Çankaya ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı. Durumu ağır olanlardan Kerim Güvenç, önceki gün hayatını kaybetti. Bugün ise Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yüksel Çankaya da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
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