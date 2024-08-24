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Liste İlk Kez Değişti! En Başarılı Liseler Belli Oldu: Zirvede Artık Galatasaray Lisesi Bulunmuyor

Liste İlk Kez Değişti! En Başarılı Liseler Belli Oldu: Zirvede Artık Galatasaray Lisesi Bulunmuyor

Lise
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 16:51 Son Güncelleme: 24.08.2024 - 16:53

ÖSYM, 2024 yılı taban puanlarına bakıldığında en başarılı liseler belli oldu. Galatasaray Lisesi, zirveyi uzun zaman sonra kaptırdı. Böylelikle liste ilk kez değişmiş oldu. 

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Ekonomim'de yer alan habere göre işte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi:

Ekonomim'de yer alan habere göre işte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi:

10. Adana Fen Lisesi

10. Adana Fen Lisesi

Taban puanı: 481.29

Yüzdelik dilim: 0,40

Dil: İngilizce

9. Tofaş Fen Lisesi

9. Tofaş Fen Lisesi

Taban puanı: 482,97

Yüzdelik dilim: 0,32

Dil: İngilizce

8. Çapa Fen Lisesi

8. Çapa Fen Lisesi

Taban puanı: 483.55

Yüzdelik dilim: 0,29

Dil: İngilizce

7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi

7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Taban puanı: 484.52

Yüzdelik dilim: 0,27

Dil: Almanca

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6. İzmir Fen Lisesi

6. İzmir Fen Lisesi

Taban puanı: 488.20

Yüzdelik dilim: 0,15

Dil: İngilizce

5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Taban puanı: 488.20

Yüzdelik dilim: 0,15

Dil: İngilizce

4. Ankara Fen Lisesi

4. Ankara Fen Lisesi

Taban puanı: 490.47

Yüzdelik dilim: 0,11

Dil: İngilizce

3. Kabataş Erkek Lisesi

3. Kabataş Erkek Lisesi

Taban puanı: 493.43

Yüzdelik dilim: 0,05

2. Galatasaray Lisesi

2. Galatasaray Lisesi

Taban puanı: 494.77

Yüzdelik dilim: 0,04

Dil: Fransızca

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1. İstanbul Erkek Lisesi

1. İstanbul Erkek Lisesi

Taban puanı: 494.77

Yüzdelik dilim: 0,04

Dil: Almanca

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