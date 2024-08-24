Liste İlk Kez Değişti! En Başarılı Liseler Belli Oldu: Zirvede Artık Galatasaray Lisesi Bulunmuyor
Liste İlk Kez Değişti! En Başarılı Liseler Belli Oldu: Zirvede Artık Galatasaray Lisesi Bulunmuyor
ÖSYM, 2024 yılı taban puanlarına bakıldığında en başarılı liseler belli oldu. Galatasaray Lisesi, zirveyi uzun zaman sonra kaptırdı. Böylelikle liste ilk kez değişmiş oldu.
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Ekonomim'de yer alan habere göre işte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi:
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10. Adana Fen Lisesi
9. Tofaş Fen Lisesi
8. Çapa Fen Lisesi
7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
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6. İzmir Fen Lisesi
5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi
4. Ankara Fen Lisesi
3. Kabataş Erkek Lisesi
2. Galatasaray Lisesi
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1. İstanbul Erkek Lisesi
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