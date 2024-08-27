Kriz Çıktı: 69 Uçuş İptal Edildi
Kriz Çıktı: 69 Uçuş İptal Edildi
Kolombiya'da yakıt tedariki konusunda büyük sorunlar yaşanıyor, Bu nedenle de 69 uçuş iptal edildi. Hatta daha fazla uçuşun iptal edileceği konuşuluyor.
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Kolombiya'da yakıt tedarikindeki sorun nedeniyle kriz çıktı. Böylelikle bazı havayolu şirketleri, planlanan uçuşlarını iptal etmeye başladı.
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Uçuş iptallerinin Kolombiya Havacılık Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu söyleyen Kolombiya Ulaştırma Bakanı Maria Costanza Garcia, bazı havayolu şirketlerinin uçuş esnekliğini korumak amacıyla bilet satışlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Yakıt krizini gerekçe gösteren Avianca, 4'ü uluslararası olmak üzere toplam 69 uçuşunu iptal etti. Şirketin 108 uçuşunu daha iptal edebileceği konuşulurken, Avianca'nın yanı sıra Latam havayolu şirketinden kötü haber geldi. Latam, yarından itibaren 36 uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.
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