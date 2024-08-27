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Ortalık Karıştı: MHP'li Başkan Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Ortalık Karıştı: MHP'li Başkan Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Rize MHP Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 07:55

MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, silahlı saldırıya uğradı. Göğüs bölgesinden ağır yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Şaban Kap, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Rize Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde Bayram K. ile Şaban Kap arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram K, tabanca ile Kap'a ateş etti.

Edinilen bilgiye göre, Rize Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde Bayram K. ile Şaban Kap arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram K, tabanca ile Kap'a ateş etti.

Göğüs bölgesinden ağır yaralanan Kap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şaban Kap, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan şüpheli Bayram K., her yerde aranıyor.

Göğüs bölgesinden ağır yaralanan Kap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şaban Kap, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan şüpheli Bayram K., her yerde aranıyor.
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