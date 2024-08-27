Ortalık Karıştı: MHP'li Başkan Silahlı Saldırıda Öldürüldü

MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, silahlı saldırıya uğradı. Göğüs bölgesinden ağır yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Şaban Kap, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.