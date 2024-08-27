Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 7 Gündür Kayıp: Saman Yığınlarının Altında mı?
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 7 Gündür Kayıp: Saman Yığınlarının Altında mı?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 7 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.
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Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor. Ünlüler sosyal medya hesaplarından Narin'in fotoğraflarını paylaşıp bulunması için çağrıda bulunuyor. Ancak ekiplerin de yapmış olduğu çalışmalara rağmen Narin'den 7 gündür haber yok.
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Jandarma ekiplerine akşam saatlerinde Narin ile ilgili ihbar geldi. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama yaptı.
Narin'i bulmak için yer altı görüntüleme cihazı getirildi. Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı.
Yol kenarında bulunan çocuk terliği, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söylemesi üzerine terlik, laboratuvara götürüldü.Narin Güran'ı arama çalışmalarında yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.
İşte o anlar:
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