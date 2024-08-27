Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 7 Gündür Kayıp: Saman Yığınlarının Altında mı?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 7 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.