Bu İlk Değil: Yeni Akit, Özlem Zengin'i Hedef Aldı

Yeni Akit'in yazarı İlhan Oral, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin için 'Başkan Erdoğan, adı geçen sözleşmeyi kaldıracak, bu hanımefendi ‘İstanbul sözleşmesini’ savunacak. AK Parti bu tür arızalardan silkinmelidir' demişti. Şimdi ise katıldığı bir yayında en beğenilen AK Partili vekilin kendisi olduğunu söyleyen AK Partili Zengin, Yeni Akit'in hedefi oldu.