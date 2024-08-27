Bu İlk Değil: Yeni Akit, Özlem Zengin'i Hedef Aldı
Bu İlk Değil: Yeni Akit, Özlem Zengin'i Hedef Aldı
Yeni Akit'in yazarı İlhan Oral, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin için 'Başkan Erdoğan, adı geçen sözleşmeyi kaldıracak, bu hanımefendi ‘İstanbul sözleşmesini’ savunacak. AK Parti bu tür arızalardan silkinmelidir' demişti. Şimdi ise katıldığı bir yayında en beğenilen AK Partili vekilin kendisi olduğunu söyleyen AK Partili Zengin, Yeni Akit'in hedefi oldu.
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Yeni Akit gazetesi yine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef aldı. Yeni Akit gazetesi, 6284 Sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' Kanunu'nu savunduğu için AK Partili Özlem Zengin'i topa tutmuştu. Bununla kalmayan Yeni Akit gazetesi seçim döneminde de Özlem Zengin'i hedef alan haberler yapmıştı.
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Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın yaptığı programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti'de en beğenilen milletvekili olduğunu açıkladı. Zengin, “Anketlerde en beğenilen milletvekili seçiliyorum” dedi.
Yeni Akit gazetesi ise Özlem Zengin’in bu sözlerine karşılık sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, “CHP Genel Merkezi’nde yapıldığı tahmin edilen” diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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