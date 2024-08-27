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Yol Ortasında Kadına Şiddet: Darbedilen Kadını Kurtarmaya Çalışan Kişi de Saldırıya Uğradı

Yol Ortasında Kadına Şiddet: Darbedilen Kadını Kurtarmaya Çalışan Kişi de Saldırıya Uğradı

Saldırı Kadına Şiddet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 11:57

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın, yol ortasında öldüresiye dövüldü. Şüpheliler, darbedilen kadını korumak isteyen yurttaşa da saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

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Dün akşam saatlerinde Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydana gelen olayda, otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kalabalık grup, bir kadınla tartışmaya başladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde görüldüğü üzere bir kadına üç kişi saldırmaya başladı.

Dün akşam saatlerinde Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydana gelen olayda, otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kalabalık grup, bir kadınla tartışmaya başladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde görüldüğü üzere bir kadına üç kişi saldırmaya başladı.

Kadın, dakikalarca birkaç kişi tarafından öldüresiye darbedildi. Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet dakikalarca burada da devam etti. Otomobilde defalarca yumruk darbelerine maruz kalan kadına uzun bir süre yardım eden olmadı.

Kadın, dakikalarca birkaç kişi tarafından öldüresiye darbedildi. Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet dakikalarca burada da devam etti. Otomobilde defalarca yumruk darbelerine maruz kalan kadına uzun bir süre yardım eden olmadı.

Yol ortasında darbedilen kadını gören sürücüler, olaya müdahale etmedi. Bir süre sonra yoldan geçen bir adam, kadının darbedildiğini fark etti. Darbedilen kadını, kalabalık grubun elinden almaya çalışan adam da şiddetten nasibi aldı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Kadını darbeden adam ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Yol ortasında darbedilen kadını gören sürücüler, olaya müdahale etmedi. Bir süre sonra yoldan geçen bir adam, kadının darbedildiğini fark etti. Darbedilen kadını, kalabalık grubun elinden almaya çalışan adam da şiddetten nasibi aldı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Kadını darbeden adam ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Şiddete karşı çıkan yurttaşı da darbettiler

İşte o anlar:

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