Yol Ortasında Kadına Şiddet: Darbedilen Kadını Kurtarmaya Çalışan Kişi de Saldırıya Uğradı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın, yol ortasında öldüresiye dövüldü. Şüpheliler, darbedilen kadını korumak isteyen yurttaşa da saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.