Bu da Oldu: Video Çekmek İçin Gittikleri ‘Cinli Köy'de Ceset Buldular
Bu da Oldu: Video Çekmek İçin Gittikleri ‘Cinli Köy'de Ceset Buldular
Ankara'nın Sincan ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Son zamanlarda sosyal medya fenomenlerinin, ıssız ya da boşaltmış köylere gittiklerini görüyoruz. İşte bu nedenle video çekmeye giden 3 arkadaş, köyde yaşlı bir adamın cesedini buldu.
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Sosyal medya fenomenlerinin yeni hedefi terk edilmiş köyler oldu. Bu durumdan birçok insan rahatsız olsa da 'tık' uğruna devam ediliyor. Bu köylere gitmekle kalmayan fenomenler, köyler hakkında doğru olmayan bilgileri de videolarında paylaşıyor. Bunu gizem katmak ya da ilgi çekmek için yapan fenomenler gittikleri köyler hakkında ise korkutucu hikayeleri de anlatmadan duramıyor.
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Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Kayı köyünde meydana gelen olayda, Alperen Yılmaz, Ali Kirman ve Abdullah Demir, sosyal medya hesapları için halk arasında ‘cinli köy' olarak bilinen yerleşim yerine gitti.
Video çekmeye başladıkları anda köyde bulunan bir erkeğin yerde hareketsiz olarak durduğunu gören gençler, videoyu kapatıp yetkililere haber verdi.
İlk videolarında ceset bulduklarını söyleyen Alperen Yılmaz, “Yakınlarda bir yerde paranormal olayların yaşandığı var mı diye bir araştırma yaptık ve 'oraya gidelim' dedik. Araştırmanın sonunda duyduklarımıza göre Kayıköy'de bu tarz garip olaylar yaşanıyormuş. Biz de oraya gitme kararı aldık. Onun üzerine yola çıktık. Sosyal medyada içerik üreteceğimiz için ilgi çekici bir olayla karşılaşırız düşüncesiyle o köye gitmiştik. ‘Acaba paranormal vaka görür müyüz' diye bir düşüncemiz vardı. Gittiğimizde böyle bir cenazeyle karşılaşınca çok kötü olduk” dedi.
“Orada tam sunuma hazırlanırken hareketsiz yatan birinin olduğunu gördüm'' diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: ''Döndüm ve ‘bir gelin, ben bir şey gördüm dedim. Ali'ler de rahmetli abiyi canlı sandılar. Ben ‘adam ölmüş' dedim. Ondan sonra yanına gittik başta değişik bir varlık sandık. Ama yanına gittiğimizde öyle olmadığını gördük ve amcanın rahmetli olduğunu gördük. Olayı yaşadığımız yerde direkt jandarmaları aradık. Jandarmalar geldi, daha sonrasında sosyal medyaya videoyu yüklediğimde tabii sansürlü olarak yüklediğimiz için inanmayanalar oldu. Fakat rahmetli amcanın ailesi bana ulaştı. Onu bulduğumuz için teşekkür ettiler bize. Allah korusun biz bulamasaydık cesedi çürüyebilirdi, yabani hayvanlar var doğada. Aldığımız kötü yorumların yanında bu dua da bize yetti. Bize ‘Allah razı olsun' dediler ve teşekkür ettiler.”
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Abdullah Demir ise “Olay sonrasında jandarma ekipleri ifadelerimizi aldılar. İfadeden sonra bıraktılar bizi. Aslında köy heyelandan dolayı boşaltılmış. Fakat bazı sosyal medya içerik üreticileri ‘cinli köy' olarak paylaşmış burayı köyün muhtarı da gelip ‘öyle bir şey yok' dedi bize. Biz de aslında bunu araştırmak için gelmiştik” diye konuştu.
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