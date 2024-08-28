Dikkat! Resmi Gazete'de Yayımlandı: 450 Öğrenci Alınacak
Dikkat! Resmi Gazete'de Yayımlandı: 450 Öğrenci Alınacak
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gire karara göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere 450 öğrenci alınacak.
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Söz konusu öğrenci alımına, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış adaylar başvurabilecek.
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Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan "www.pa.edu.tr" adresinden ilan edilecek.
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