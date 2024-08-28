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Aman Dikkat! Talihsiz Kaza: 4 Yaşındaki Çocuk, Müzedeki 3 bin 500 Yıllık Testiyi Kırdı

Aman Dikkat! Talihsiz Kaza: 4 Yaşındaki Çocuk, Müzedeki 3 bin 500 Yıllık Testiyi Kırdı

İsrail
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 09:28

İsrail'de talihsiz bir kaza yaşandı. 4 yaşındaki bir çocuk, ailesiyle birlikte müzede dolaşırken yanlışlıkla 3 bin 500 yıllık bir kavanozu düşürerek kırdı.

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Talihsiz kaza, Hayfa'daki Hecht Müzesi'nde meydana geldi.

Talihsiz kaza, Hayfa'daki Hecht Müzesi'nde meydana geldi.

Eser, giriş bölümünde cam koruma olmadan sergileniyordu.Hecht Müzesi yetkilileri, testinin M.Ö. 2200-1500 yılları arasında Tunç Çağı'na ait nadir bir eser olduğunu açıkladı. Testiyi kıran çocuğun babası Alex, oğlunun "içinde ne olduğunu merak ettiği için" testiyi hafifçe çektiğini ve bu nedenle testinin yere düştüğünü söyledi.

Eser, giriş bölümünde cam koruma olmadan sergileniyordu.Hecht Müzesi yetkilileri, testinin M.Ö. 2200-1500 yılları arasında Tunç Çağı'na ait nadir bir eser olduğunu açıkladı. Testiyi kıran çocuğun babası Alex, oğlunun "içinde ne olduğunu merak ettiği için" testiyi hafifçe çektiğini ve bu nedenle testinin yere düştüğünü söyledi.

Testinin restorasyonu için bir uzman görevlendirildi ve kısa süre içinde yeniden sergilenmesi planlanıyor. Olaya ilişkin konuşan Müze sözcüsü Lihi Laszlo, "Sergi öğelerinin kasten zarar gördüğü durumlarda, polis dahil edilerek çok ciddi şekilde müdahale edilir. Ancak bu olayda, durum böyle değildi. Testi, müzeyi ziyaret eden küçük bir çocuk tarafından kazara zarar gördü ve bu doğrultuda gereken önlemler alınacaktır" dedi.

Testinin restorasyonu için bir uzman görevlendirildi ve kısa süre içinde yeniden sergilenmesi planlanıyor. Olaya ilişkin konuşan Müze sözcüsü Lihi Laszlo, "Sergi öğelerinin kasten zarar gördüğü durumlarda, polis dahil edilerek çok ciddi şekilde müdahale edilir. Ancak bu olayda, durum böyle değildi. Testi, müzeyi ziyaret eden küçük bir çocuk tarafından kazara zarar gördü ve bu doğrultuda gereken önlemler alınacaktır" dedi.
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