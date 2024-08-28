Uber'in Başı Dertte! Hollanda'dan Uber'e 290 Milyon Euro Ceza: 'Kişisel Verileri ABD'ye Gönderiyor'
Uber'in Başı Dertte! Hollanda'dan Uber'e 290 Milyon Euro Ceza: 'Kişisel Verileri ABD'ye Gönderiyor'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de sarı taksi ve Uber arasında çıkan tartışmaya Yargıtay son noktayı koymuştu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Uber'in Türkiye'de kısmi olarak kalmasına hükmetmişti. Ayrıca Uber, Türkiye'de sadece "UberTaksi" hizmetiyle bulunacak. "UberXL", rekabete aykırı olduğu gerekçesi ile kullanılamayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollanda Veri Koruma Kurumu ile Uber arasında kriz çıktı. Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), Uber'e sürücü verilerinin Birlik yasalarına aykırı biçimde ABD'ye aktarılması nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.
Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki taksi şoförlerinin banka hesapları, taksi lisansları, konumları, fotoğrafları, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri, suç ve tıbbi kayıtları gibi çeşitli kişisel verilerinin uygun biçimde korunmadığı ve ABD'ye gönderildiği kaydedildi.
Bu nedenle Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber'e 290 milyon Euro para cezası verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın