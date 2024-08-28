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Uber'in Başı Dertte! Hollanda'dan Uber'e 290 Milyon Euro Ceza: 'Kişisel Verileri ABD'ye Gönderiyor'

Uber'in Başı Dertte! Hollanda'dan Uber'e 290 Milyon Euro Ceza: 'Kişisel Verileri ABD'ye Gönderiyor'

Amerika Birleşik Devletleri Uber euro/TL
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 08:50

Uber, Türkiye'den sonra Hollanda'da başını derde sokmayı başardı. Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber'e karşı harekete geçti. 

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Türkiye'de sarı taksi ve Uber arasında çıkan tartışmaya Yargıtay son noktayı koymuştu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Uber'in Türkiye'de kısmi olarak kalmasına hükmetmişti. Ayrıca Uber, Türkiye'de sadece "UberTaksi" hizmetiyle bulunacak. "UberXL", rekabete aykırı olduğu gerekçesi ile kullanılamayacak.

Türkiye'de sarı taksi ve Uber arasında çıkan tartışmaya Yargıtay son noktayı koymuştu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Uber'in Türkiye'de kısmi olarak kalmasına hükmetmişti. Ayrıca Uber, Türkiye'de sadece "UberTaksi" hizmetiyle bulunacak. "UberXL", rekabete aykırı olduğu gerekçesi ile kullanılamayacak.

Hollanda Veri Koruma Kurumu ile Uber arasında kriz çıktı. Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), Uber'e sürücü verilerinin Birlik yasalarına aykırı biçimde ABD'ye aktarılması nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.

Hollanda Veri Koruma Kurumu ile Uber arasında kriz çıktı. Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), Uber'e sürücü verilerinin Birlik yasalarına aykırı biçimde ABD'ye aktarılması nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.

Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki taksi şoförlerinin banka hesapları, taksi lisansları, konumları, fotoğrafları, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri, suç ve tıbbi kayıtları gibi çeşitli kişisel verilerinin uygun biçimde korunmadığı ve ABD'ye gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki taksi şoförlerinin banka hesapları, taksi lisansları, konumları, fotoğrafları, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri, suç ve tıbbi kayıtları gibi çeşitli kişisel verilerinin uygun biçimde korunmadığı ve ABD'ye gönderildiği kaydedildi.

Bu nedenle Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber'e 290 milyon Euro para cezası verdi.

Bu nedenle Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber'e 290 milyon Euro para cezası verdi.
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