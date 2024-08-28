Temu'nun Kurucusuna Kötü Haber! Saltanatı 18 Gün Sürdü: 'Çin'in En Zengini' Unvanını Kaybetti
Temu'nun Kurucusuna Kötü Haber! Saltanatı 18 Gün Sürdü: 'Çin'in En Zengini' Unvanını Kaybetti
E-ticaret şirketi Temu'nun kurucusu Colin Huang'ın saltanatı kısa sürdü. 18 günde Çin'in en zengin kişisi unvanını kaybetmeyi başardı.
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Bir anda herkesin çılgınlar gibi alışveriş yaptığı Temu, Türkiye'de ve çeşitli AB ülkelerinde hükümetlerin radarına girmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde Temu'nun Türkiye pazarına girmesi ile hükümet vergi önlemi almıştı.
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Bu olaylar sonrası Temu'da işler iyiye gitmedi ve o kötü haber geldi. Temu'nun kurucusu Colin Huang'ın 'Çin'in en zengin kişisi' unvanı sadece 18 gün sürdü. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Huang şu anda 35,2 milyar dolarlık net servetiyle Çin'in en zengin dördüncü kişisi konumunda. Zhong ise 50 milyar dolarlık servetiyle dün yeniden 1 numaraya yerleşti.
Temu markası altında Çin dışına da açılan platform, 2022'deki gösterişli çıkışının ardından hızla ABD'nin en çok indirilen uygulamalarından biri haline geldi. Şirket, Shein ve Amazon gibi devlerle rekabet etmeye başladı.
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