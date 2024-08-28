Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 8 Gündür Kayıp: ''Çok Yaklaştık, Elimizde Deliller Var Bulacağız''
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 8 Gündür Kayıp: ''Çok Yaklaştık, Elimizde Deliller Var Bulacağız''
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 8 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada ilk kez bir kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise 'Dakika dakika her şeyi kayıt aldına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız' dedi.
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8 gündür kayıp olan Narin için bugün de arama çalışmalarına devam edildi. AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.
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Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu. Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Ayrıca soruşturmada ilk kez bir kişi gözaltına alındı.
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