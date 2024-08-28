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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 8 Gündür Kayıp: ''Çok Yaklaştık, Elimizde Deliller Var Bulacağız''

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran 8 Gündür Kayıp: ''Çok Yaklaştık, Elimizde Deliller Var Bulacağız''

Diyarbakır Kayıp Kız
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 12:24

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 8 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada ilk kez bir kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise 'Dakika dakika her şeyi kayıt aldına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız' dedi. 

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8 gündür kayıp olan Narin için bugün de arama çalışmalarına devam edildi. AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.

8 gündür kayıp olan Narin için bugün de arama çalışmalarına devam edildi. AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.

Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu. Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu. Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

''Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız.''

Ayrıca soruşturmada ilk kez bir kişi gözaltına alındı.

Ayrıca soruşturmada ilk kez bir kişi gözaltına alındı.
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