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Sokak Hayvanları İçin Kurulan Dernekte Yolsuzluk! 30 Milyon Lira Toplanmış: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sokak Hayvanları İçin Kurulan Dernekte Yolsuzluk! 30 Milyon Lira Toplanmış: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

sokak köpekleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 13:34

İstanbul'un Silivri ilçesinde sokak hayvanları için kurulan dernekte büyük vurgun yapıldı. Derneğe yapılan bağışları kişisel hesaplarına aktardıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Hayvan Barınağı adı altında vurgun yapan derneğin MASAK raporu ortaya çıktı.

Hayvan Barınağı adı altında vurgun yapan derneğin MASAK raporu ortaya çıktı.

Raporda, Silivri'deki sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2018'de kurulan derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı ifade edildi.

Raporda, Silivri'deki sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2018'de kurulan derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı ifade edildi.

Derneğin hesaplarına 2021-2024 arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu, bunun 30 milyon lirasının bağış olarak toplandığı belirtilerek, paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, yöneticisi ve üyesi pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği açıklandı. MASAK raporu sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Derneğin hesaplarına 2021-2024 arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu, bunun 30 milyon lirasının bağış olarak toplandığı belirtilerek, paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, yöneticisi ve üyesi pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği açıklandı. MASAK raporu sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
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