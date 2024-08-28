Sokak Hayvanları İçin Kurulan Dernekte Yolsuzluk! 30 Milyon Lira Toplanmış: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Sokak Hayvanları İçin Kurulan Dernekte Yolsuzluk! 30 Milyon Lira Toplanmış: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'un Silivri ilçesinde sokak hayvanları için kurulan dernekte büyük vurgun yapıldı. Derneğe yapılan bağışları kişisel hesaplarına aktardıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Hayvan Barınağı adı altında vurgun yapan derneğin MASAK raporu ortaya çıktı.
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Raporda, Silivri'deki sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2018'de kurulan derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı ifade edildi.
Derneğin hesaplarına 2021-2024 arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu, bunun 30 milyon lirasının bağış olarak toplandığı belirtilerek, paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, yöneticisi ve üyesi pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği açıklandı. MASAK raporu sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
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