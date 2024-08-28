Azmi ile Hayran Bıraktı: İhsan Dede 70 Yaşında Üniversiteden Onur Belgesi Alarak Mezun Oldu
Azmi ile Hayran Bıraktı: İhsan Dede 70 Yaşında Üniversiteden Onur Belgesi Alarak Mezun Oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İhsan Benli, hayali olan üniversiteden onur belgesi alarak mezun oldu.
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Azmi ile kendine hayran bırakan İhsan Benli, 1 yıl önce başladığı Anadolu Üniversitesi’nde 2 yıllık bölüm olan Emlak Yönetimi bölümünden 1 yılda mezun oldu.
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3 çocuk babası Benli, üniversiteyi bitirmenin sevincini yaşıyor. Bununla kalmayan İhsan Benli, gençlere örnek olmak istediğini vurguladı.
Yeniden üniversiteye gitme kararını nasıl aldığını anlatan İhsan Benli, "2023 yılının Ağustos ayında bir üniversiteye tekrar başladım. Daha önce lisans mezunuydum, tekrardan sınavsız üniversiteye kayıt oldum. Bazı derslerden muaf olduğum için 1 yıl içinde mezun olabileceğimi hesapladım. 1 yıl içinde fazla fazla ders alarak tüm derslerimi verdim. Yılsonunda da onur belgesi alarak mezun oldum" dedi.
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