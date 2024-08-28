İstanbul'da 6 Katlı Binada Balkon Çöktü: Bina Sakinleri Araçlarında Sabahladı
İstanbul'da 6 Katlı Binada Balkon Çöktü: Bina Sakinleri Araçlarında Sabahladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, Kartal Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairenin balkonu çöktü. Bina sakinleri saat 02.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çökme sonucu çıkan sesi duyan bina sakinleri kendilerini hemen dışarıya attı.
Korku dolu bir gece yaşayan bina sakinleri evlerine girmeyerek araçlarında sabahladı. Olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın