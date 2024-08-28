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İstanbul'da 6 Katlı Binada Balkon Çöktü: Bina Sakinleri Araçlarında Sabahladı

İstanbul'da 6 Katlı Binada Balkon Çöktü: Bina Sakinleri Araçlarında Sabahladı

Kartal
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 11:29

İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Gece yarısı büyük bir gürültüyle uyanan bina sakinleri evlerine girmeyerek araçlarında sabahladı.

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Edinilen bilgiye göre, Kartal Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairenin balkonu çöktü. Bina sakinleri saat 02.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairenin balkonu çöktü. Bina sakinleri saat 02.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandı.

Çökme sonucu çıkan sesi duyan bina sakinleri kendilerini hemen dışarıya attı.

Çökme sonucu çıkan sesi duyan bina sakinleri kendilerini hemen dışarıya attı.

Korku dolu bir gece yaşayan bina sakinleri evlerine girmeyerek araçlarında sabahladı. Olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Korku dolu bir gece yaşayan bina sakinleri evlerine girmeyerek araçlarında sabahladı. Olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem aldı.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem aldı.
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