Savcılığın Narin Talimatı: Tüm Aile Üyeleri Çapraz Sorguya Alındı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışamaları devam ediyor. Kayıp Narin’in abisi kolundaki ısırık izleri sebebiyle gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest kalmıştı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcılık, Narin’in tüm aile fertlerinin çapraz sorguya alınmasını istedi.