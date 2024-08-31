Savcılığın Narin Talimatı: Tüm Aile Üyeleri Çapraz Sorguya Alındı
Savcılığın Narin Talimatı: Tüm Aile Üyeleri Çapraz Sorguya Alındı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışamaları devam ediyor. Kayıp Narin’in abisi kolundaki ısırık izleri sebebiyle gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest kalmıştı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcılık, Narin’in tüm aile fertlerinin çapraz sorguya alınmasını istedi.
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Sabah Gazetesi’nden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’ın soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
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Savcılığın talebi üzerine kayıp vakasına yayın yasağı getirilmişti. Gizlilik içinde yürütülen soruşturmada savcı, tüm aile bireylerinin yeniden sorgulanmasını istedi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertleri ile amcalar ve kuzenleri yeniden ifadeye alınması için kolluk kuvvetlerine talimat verdi.
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