Kayıp Narin Güran’ın Gözaltındaki Abisinin Kolundaki Isırık İzleri Nasıl Oldu?
Kayıp Narin Güran’ın Gözaltındaki Abisinin Kolundaki Isırık İzleri Nasıl Oldu?
Diyarbakır’da evden Kur’an kursuna gitmek için çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Narin’in abisi E.G, kolundaki ısırık izleri sonrasında gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmiş ancak Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonrasında ısırık izlerinin kaynağı tespit edilememişti. Abi E.G. Diyarbakır’da gözaltında tutulmaya devam ediyor. Güran ailesi üyeleri tarafından yapılan açıklamada ise abi E.G.’nin kolundaki izlerin nasıl olduğu anlatıldı.
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Şüphelerin yoğunlaştığı abi E.G.’nin kolundaki izlerin kime ait olduğu Adli Tıp Raporu’nda belirlenememişti.
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Kayıp kız çocuğu Narin’in abisi yeniden Diyarbakır’a götürülmüş ve gözaltında tutulmaya devam edilmişti.
Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, gözaltındaki E.G.'nin kendi kendini ısırdığını belirterek, "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.
Narin'in amcası Erhan Güran ise E.G.'nin kolundaki ısırık izine ait sonuçların gelinceye kadar gözaltı süresinin uzatıldığını belirterek, "Yeğenim E.G., telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı. E.G.'nin kriminal sonucu gelmediği için cuma gününe kadar gözaltı süresi uzatılmıştır. Sonuçlandığı zaman gerekli bilgiler verilecektir. İz, ısırık izidir. Isırık izi İstanbul'a gönderildi. Çocuk şu anda Diyarbakır'da ve gözaltında tutuluyor" diye konuştu.
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