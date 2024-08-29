Kayıp Narin Güran’ın Gözaltındaki Abisinin Kolundaki Isırık İzleri Nasıl Oldu?

Diyarbakır’da evden Kur’an kursuna gitmek için çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Narin’in abisi E.G, kolundaki ısırık izleri sonrasında gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmiş ancak Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonrasında ısırık izlerinin kaynağı tespit edilememişti. Abi E.G. Diyarbakır’da gözaltında tutulmaya devam ediyor. Güran ailesi üyeleri tarafından yapılan açıklamada ise abi E.G.’nin kolundaki izlerin nasıl olduğu anlatıldı.