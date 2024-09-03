Taciz İddiasıyla Darbettiler, Bıçaklanarak Öldürüldü
Taciz İddiasıyla Darbettiler, Bıçaklanarak Öldürüldü
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Olay, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.
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İddiaya göre, Suriye uyruklu H.H. isimli erkek, kendisi gibi Suriye uyruklu olan bir kadının kadını taciz etti.
Olayı duyan kadının yakınları H.H'ye saldırdı. Kalabalık bir grup tarafından darbedilen H.H., kalabalıktaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan H.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.
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