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Taciz İddiasıyla Darbettiler, Bıçaklanarak Öldürüldü

Taciz İddiasıyla Darbettiler, Bıçaklanarak Öldürüldü

Hatay Taciz Suriyeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 08:08

Hatay'ın İskenderun ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu 25 yaşındaki H.H. isimli erkek, bir kadına tacizde bulundu. Olayı duyan kadının yakınları, H.H'yi öldürdü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Olay, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Suriye uyruklu H.H. isimli erkek, kendisi gibi Suriye uyruklu olan bir kadının kadını taciz etti.

İddiaya göre, Suriye uyruklu H.H. isimli erkek, kendisi gibi Suriye uyruklu olan bir kadının kadını taciz etti.

Olayı duyan kadının yakınları H.H'ye saldırdı. Kalabalık bir grup tarafından darbedilen H.H., kalabalıktaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan H.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayı duyan kadının yakınları H.H'ye saldırdı. Kalabalık bir grup tarafından darbedilen H.H., kalabalıktaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan H.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.
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