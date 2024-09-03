Taciz İddiasıyla Darbettiler, Bıçaklanarak Öldürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu 25 yaşındaki H.H. isimli erkek, bir kadına tacizde bulundu. Olayı duyan kadının yakınları, H.H'yi öldürdü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.