Zor Ayırdılar! Genç Kızlar, Otoparkta Saç Saça Baş Başa Kavga Etti: İşte O Anlar Kamerada
Zor Ayırdılar! Genç Kızlar, Otoparkta Saç Saça Baş Başa Kavga Etti: İşte O Anlar Kamerada
Genç kızlar, otoparkta saç saça baş başa kavga etti. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırırken bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Olay, Konya'nın Meram ilçesi Akyokuş mevkisi otopark alanında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, otoparkta toplananlar arasında yer alan bir grup genç kız arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İşte o anlar:
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