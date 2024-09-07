''Hapishaneden Nasıl Çıktığını Biliyorum'' Diyen Ümit Özdağ, Susmayı Tercih Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin bomba bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Özdağ, 'Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum' diyerek kafaları karıştırdı.