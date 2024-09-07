''Hapishaneden Nasıl Çıktığını Biliyorum'' Diyen Ümit Özdağ, Susmayı Tercih Etti
''Hapishaneden Nasıl Çıktığını Biliyorum'' Diyen Ümit Özdağ, Susmayı Tercih Etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin bomba bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Özdağ, 'Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum' diyerek kafaları karıştırdı.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti tahliye oldu. Savcılığın itirazına rağmen verilen tahliye kararı tepki çekti.
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Dilan Polat'ın görüntüsünü paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, herkesi meraklandıran bir paylaşımda bulundu.
"Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum'' diyen Başkan Özdağ sözlerine şöyle devam etti: ''Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz. Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını kararttınız ve karartmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın."
İşte o paylaşım:
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