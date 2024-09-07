Sayan Ailesinde Bir İsim Daha Bürokraside Yerini Aldı: Eski Bakanın Kardeşi Bahreyn Büyükelçiliğine Atandı

AK Parti'nin gözde ailelerinden olan Sayan ailesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın elektrik mühendisi olan kız kardeşi Ayşe Sayan Koytak Bahreyn büyükelçiliğine atandı.