Sayan Ailesinde Bir İsim Daha Bürokraside Yerini Aldı: Eski Bakanın Kardeşi Bahreyn Büyükelçiliğine Atandı
Sayan Ailesinde Bir İsim Daha Bürokraside Yerini Aldı: Eski Bakanın Kardeşi Bahreyn Büyükelçiliğine Atandı
AK Parti'nin gözde ailelerinden olan Sayan ailesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın elektrik mühendisi olan kız kardeşi Ayşe Sayan Koytak Bahreyn büyükelçiliğine atandı.
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Sayan ailesi bürokrasiyi elinde tutuyor. 4 kardeş, devletin çeşitli alanlarında görev yapıyor.
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Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi, elektrik mühendisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn Manama Büyükelçisi oldu. Sayan ailesindeki 4 kardeşten biri Bakan, biri Büyükelçi olurken, erkek kardeş Fatih Sayan da Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevinde bulunuyor. 4. kardeş Sümeyye Sayan ise geçen dönem İBB Meclis üyesiydi.
AK Partili Fatma Betül Sayan, oğlunun LGS Türkiye birincisi olduğunu açıklamıştı.
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