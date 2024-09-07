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Gazeteci Murat Ağırel, Engin Polat'ın Tahliye Sonrası Kendisine Gelen Mesajları Paylaştı

Gazeteci Murat Ağırel, Engin Polat'ın Tahliye Sonrası Kendisine Gelen Mesajları Paylaştı

Dilan Polat Engin Polat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 15:45

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılanan Engin Polat ve 3 kişi hakkında dün görülen duruşma tahliye kararı verildi. Bu olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Murat Ağırel, kendisine yüzlerce mesaj geldiğini söyledi. Ağırel, bu mesajların bazılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Engin ve Dilan Polat'ın dava dosyasını yakından takip eden gazeteci Murat Ağırel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Engin ve Dilan Polat'ın dava dosyasını yakından takip eden gazeteci Murat Ağırel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Engin ve Dilan Polat'ın tahliye edilmesine daha önceki paylaşımlarında tepki gösteren Murat Ağırel, son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ağırel paylaşımında , 'Engin Polat’ın tahliye edilmesinin ardından gelen yüzlerce mesajdan bazıları bunlar. Benzerlerini almaya çalıştım. İktidar adalet duygusunun kaybolmasının kendisine ve topluma nasıl bir zararı dokunduğunun farkında bile değil…'' diye yazdı.

Engin ve Dilan Polat'ın tahliye edilmesine daha önceki paylaşımlarında tepki gösteren Murat Ağırel, son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ağırel paylaşımında , 'Engin Polat’ın tahliye edilmesinin ardından gelen yüzlerce mesajdan bazıları bunlar. Benzerlerini almaya çalıştım. İktidar adalet duygusunun kaybolmasının kendisine ve topluma nasıl bir zararı dokunduğunun farkında bile değil…'' diye yazdı.

İşte kendisine gelen mesajlar:

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