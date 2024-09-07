Gazeteci Murat Ağırel, Engin Polat'ın Tahliye Sonrası Kendisine Gelen Mesajları Paylaştı

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılanan Engin Polat ve 3 kişi hakkında dün görülen duruşma tahliye kararı verildi. Bu olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Murat Ağırel, kendisine yüzlerce mesaj geldiğini söyledi. Ağırel, bu mesajların bazılarını sosyal medya hesabından paylaştı.