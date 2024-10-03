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Başörtülü Hakimi ''Laikliğe Aykırı'' Olduğu Gerekçesiyle Reddeden Avukat Hakkında Dava Açıldı

Başörtülü Hakimi ''Laikliğe Aykırı'' Olduğu Gerekçesiyle Reddeden Avukat Hakkında Dava Açıldı

Ankara Avukat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 12:46

Başörtülü hakimi ''laikliğe aykırı'' olduğu gerekçesiyle reddeden avukat Alperen Demirdiş hakkında dava açıldı.

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Avukat Alperen Demirdiş, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu söyledi.

Avukat Alperen Demirdiş, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu söyledi.

Bunun üzerine avukat Alperen Demirdiş hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından dava açıldı.

Bunun üzerine avukat Alperen Demirdiş hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından dava açıldı.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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