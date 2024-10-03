Başörtülü Hakimi ''Laikliğe Aykırı'' Olduğu Gerekçesiyle Reddeden Avukat Hakkında Dava Açıldı
Başörtülü Hakimi ''Laikliğe Aykırı'' Olduğu Gerekçesiyle Reddeden Avukat Hakkında Dava Açıldı
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Avukat Alperen Demirdiş, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu söyledi.
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Bunun üzerine avukat Alperen Demirdiş hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından dava açıldı.
Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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