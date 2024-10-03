Avukatlık Ücretlerine Yüzde 102 Zam: 1 Saatlik Danışma 3 Bin 500 Oldu

Avukatlara ödenecek ücretlere zam geldi. Yüzde 61 ila 102,35 oranında yapılan zam, Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifeye göre, avukata büroda sözlü danışma saat ücreti 3 bin 500 TL oldu.