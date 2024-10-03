Avukatlık Ücretlerine Yüzde 102 Zam: 1 Saatlik Danışma 3 Bin 500 Oldu
Avukatlık Ücretlerine Yüzde 102 Zam: 1 Saatlik Danışma 3 Bin 500 Oldu
Avukatlara ödenecek ücretlere zam geldi. Yüzde 61 ila 102,35 oranında yapılan zam, Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifeye göre, avukata büroda sözlü danışma saat ücreti 3 bin 500 TL oldu.
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından onaylandı. İşte avukatlara ödenecek yeni ücretler...
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Avukata büroda sözlü danışma saat ücreti 3 bin 500 TL oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tarifeye göre, Avukatlık Kanunu 35'inci madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15 bin 800 TL'den 32 bin TL'ye çıkarılarak yüzde 102,53 oranında artırıldı.
Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25 bin TL olarak belirlendi. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yüzde 68 oranında artış yapıldı. Ücret 10 bin 700 TL'den 18 bin TL'ye çıkarıldı. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davalar için yeni maktu ücret 13 bin 500 TL oldu.
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret yüzde 67 artışla 30 bin TL. Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen artış oranı yüzde 61 oldu. Maktu ücret 48 bin TL'ye yükseltildi.
Ücretlere, ''Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler'' başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12 bin TL olarak tespit edildi.
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Normal bir artış. Biz alamıyoruz diye gerçek enflasyona yakın bir artış almasınlar mı? Bize yine %45 gelirse şanslıyız.