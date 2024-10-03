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İnanılmaz Bir Şey: Haberi Olmadan Vücuduna Platin Takıldı

İnanılmaz Bir Şey: Haberi Olmadan Vücuduna Platin Takıldı

Antalya Ameliyat Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 11:56

Ameliyat sırasında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Antalya'da çiftçilik yapan Metin Gökmen'in başına inanılmaz bir olay geldi. Gökmen, ameliyat olduğu hastanede rızası dışında vücuduna sekiz platin takıldığını iddia etti.

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İddaya göre, Antalya'da çiftçilikle uğraşan 42 yaşındaki Metin Gökmen'in, Isparta'da bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede başına gelmeyen kalmadı.

İddaya göre, Antalya'da çiftçilikle uğraşan 42 yaşındaki Metin Gökmen'in, Isparta'da bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede başına gelmeyen kalmadı.

3 çocuk babası Metin Gökmen, belindeki ağrı geçmeyince iş için bulunduğu Isparta'da özel bir hastaneye gitti. Burada muayene olan Gökmen, doktorun kendisine belindeki ağrının sinir sisteminden kaynaklandığını ve ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine ameliyat olmaya karar verdi. 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonda, Gökmen'e bilgi verilmeden vücudunun çeşitli bölgelerine 8 platin takıldığı iddia edildi.

3 çocuk babası Metin Gökmen, belindeki ağrı geçmeyince iş için bulunduğu Isparta'da özel bir hastaneye gitti. Burada muayene olan Gökmen, doktorun kendisine belindeki ağrının sinir sisteminden kaynaklandığını ve ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine ameliyat olmaya karar verdi. 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonda, Gökmen'e bilgi verilmeden vücudunun çeşitli bölgelerine 8 platin takıldığı iddia edildi.

Ameliyattan sonra sağ ayağında şiddetli ağrı hisseden ve yürüyemeyen Gökmen, aynı hastanede 22 Ocak’ta ikinci kez ameliyat oldu. Ameliyattan sonra Metin Gökmen'in vücudundaki 8 platin çıkartıldı. Ameliyatın ardından vücudunun platinleri kabul etmediğini söylemesi üzerine Gökmen, kendisine platin takıldığını öğrendi. Metin Gökmen, rızası dışında vücuduna platin taktığını iddia ettiği doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ameliyattan sonra sağ ayağında şiddetli ağrı hisseden ve yürüyemeyen Gökmen, aynı hastanede 22 Ocak’ta ikinci kez ameliyat oldu. Ameliyattan sonra Metin Gökmen'in vücudundaki 8 platin çıkartıldı. Ameliyatın ardından vücudunun platinleri kabul etmediğini söylemesi üzerine Gökmen, kendisine platin takıldığını öğrendi. Metin Gökmen, rızası dışında vücuduna platin taktığını iddia ettiği doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

4'üncü ameliyatı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu aktaran Metin Gökmen, "Orada yapılan test sonucu, Hepatit B virüsü kaptığımı öğrendim. Virüs nedeniyle 1 hafta ameliyat olamadım çünkü vücuduma yüksek derecede anestezi verildiği söylendi. Zaten ağrılar bunun yüzünden olmuş. Tekrar ameliyat oldum, yürüme ihtimalim çok düşüktü. Şu an zor da olsa yürüyorum ama yüzde 50 engelli kaldım" dedi.

4'üncü ameliyatı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu aktaran Metin Gökmen, "Orada yapılan test sonucu, Hepatit B virüsü kaptığımı öğrendim. Virüs nedeniyle 1 hafta ameliyat olamadım çünkü vücuduma yüksek derecede anestezi verildiği söylendi. Zaten ağrılar bunun yüzünden olmuş. Tekrar ameliyat oldum, yürüme ihtimalim çok düşüktü. Şu an zor da olsa yürüyorum ama yüzde 50 engelli kaldım" dedi.
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