Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İsrail Şam'a Saldırdı: Nasrallah’ın Damadı Öldü

İsrail Şam'a Saldırdı: Nasrallah’ın Damadı Öldü

İsrail Hizbullah Lübnan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 09:36

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir'in öldüğü açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hasan Kasir, aynı zamanda İsrail Ordusu tarafından dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir’in kardeşiydi.

Hasan Kasir, aynı zamanda İsrail Ordusu tarafından dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir’in kardeşiydi.

Arap ve Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail’in dün Şam’ın Mezzeh semtindeki üç katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir öldürüldü.

Arap ve Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail’in dün Şam’ın Mezzeh semtindeki üç katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir öldürüldü.

Şam’daki hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir’in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı.

Şam’daki hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir’in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın