İsrail Şam'a Saldırdı: Nasrallah’ın Damadı Öldü
İsrail Şam'a Saldırdı: Nasrallah’ın Damadı Öldü
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Hasan Kasir, aynı zamanda İsrail Ordusu tarafından dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir’in kardeşiydi.
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Arap ve Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail’in dün Şam’ın Mezzeh semtindeki üç katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir öldürüldü.
Şam’daki hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir’in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı.
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