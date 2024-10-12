Taraftar Grubu Gibi: Furkan Cemaati Liderinin Eşi İçin Manisa'da Düzenlenen 'Görkemli' Karşılama Töreni

Son zamanlarda, cemaat liderlerinin gösterişli yaşam tarzları dikkat çekmeye ve sık sık gündem olmaya başladı. Bu durum, onların takipçileri ve toplumun geneli arasında çeşitli tartışmalara ve soru işaretlerine yol açıyor. Lüks araçlar kullanan liderlerin müritleri tarafından heyecanla ve büyük bir kalabalık eşliğinde karşılandığı görüntülere oldukça fazla rastlıyoruz.
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Furkan Cemaati Lideri Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul da bu 'görkemli' karşılamalardan nasibini aldı.
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Semra Kuytul için bayraklar ve meşalelerle hazırlanan karşılama töreni futbol takımlarının taraftarlarının takımı karşılama anlarına benzetildi.
İşte o karşılama;
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