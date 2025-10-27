onedio
İstanbul'dan da Hissedildi: Balıkesir'deki 6.1 Şiddetindeki Deprem Kameralara Yansıdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 23:11

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025'te saat 22:48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı anları, hem vatandaşların hem de yayıncıların kameralarına yansıdı.

Balıkesir'de meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.

O anlardan ilk görüntüler geldi.

Yayıncılar da depreme yakalandı.

NOW Spor yorumcuları👇

İzmir'de de böyle hissedildi👇

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
