Annelerin Tarif Defterinden Çıkma En Yaratıcı 14 Yemek İsmi
Google yokken, yemek blogları bile ortada değilken annelerimizin en güvenilir bilgi kaynağı o kalın kapaklı, kenarları yağ lekeli, sayfaları muhallebi kokan tarif defterleriydi. Her sayfasında başka bir hikâye, başka bir el yazısı, başka bir mucize vardı.
Kiminde “Şükran’ın günde yaptığı poğaça”, kiminde “Genç kız rüyası” yazardı…
Bazı tariflerin adı uydurma, bazılarıysa tamamen duygusal sebeplerle konulmuştu.
İşte mutfak tarihimizin en samimi, en yaratıcı ve en komik tarif isimleri!
1. Sodalı Börek (Yalancı Su Böreği)
2. Yalancı İçli Köfte... Tabii ki yufkayla yapılacak!
3. Çaylı Değişik Kek: Süt Koymuyoruz!
4. Şengül'ün Un Kurabiyesi: Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuralım...
5. Genç Kız Rüyası: Ceviz Yerine Fındık Koy
6. Prenses tatlısı (Yalancı tavukgöğsü gibi)
7. Bisküvili Pasta ('Pötüförlü' olacak)
8. Şükran’ın Günde Yaptığı Poğaça (Mayalı olacak)
9. Mayonezli Sosyete Salatası (Yoğurtlu da olur)
10. Kabak 'öğreten' (Necati bunu sevmeyebilir)
11. Hayriye’nin Görümcesinin Islak Keki (Kunta Kinte)
12. Kolay Revani (şerbet ılık, tatlı soğukken dök)
13. Yalancı Profiterol (krem şantiyle olacak)
14. Otur Fatma tatlısı (şerbetini erken dökme)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın