Annelerin Tarif Defterinden Çıkma En Yaratıcı 14 Yemek İsmi

Metehan Bozkurt
29.10.2025 - 22:27

Google yokken, yemek blogları bile ortada değilken annelerimizin en güvenilir bilgi kaynağı o kalın kapaklı, kenarları yağ lekeli, sayfaları muhallebi kokan tarif defterleriydi. Her sayfasında başka bir hikâye, başka bir el yazısı, başka bir mucize vardı.

Kiminde “Şükran’ın günde yaptığı poğaça”, kiminde “Genç kız rüyası” yazardı…

Bazı tariflerin adı uydurma, bazılarıysa tamamen duygusal sebeplerle konulmuştu.

İşte mutfak tarihimizin en samimi, en yaratıcı ve en komik tarif isimleri!

1. Sodalı Börek (Yalancı Su Böreği)

1. Sodalı Börek (Yalancı Su Böreği)

Bir sodanın börekte de kullanıldığını duyan hanımlar bu bilimsel gelişmeyi kulaktan kulağa aktardı. O günden sonra tüm defterlere “altın harflerle” yazıldı.

(Böreği durduk yere “yalancı” ilan eden bir kuşak düşünün…)

2. Yalancı İçli Köfte... Tabii ki yufkayla yapılacak!

Annelerimiz makine değil, onlar da yemek yapmaya üşenir. Özellikle içli köfte diye tutturanlar için 'Ye de zıbar' mesajı içeren hayat kurtarıcı bir tarif.

3. Çaylı Değişik Kek: Süt Koymuyoruz!

3. Çaylı Değişik Kek: Süt Koymuyoruz!

Füzyon mutfağına Türk dokunuşu. Süt yerine çay koyunca herkes “vay be” oldu. Modern dünyada buna “deneysel tarif” deniyor, o zamanlar adı “değişik kek”ti.

4. Şengül'ün Un Kurabiyesi: Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuralım...

4. Şengül'ün Un Kurabiyesi: Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuralım...

Asla aynı şekilde tutturulamayan un kurabiyesi. Şengül’ün deneyimiyle birlikte artık bir efsane.

Not: “Kulak memesi kıvamı” ölçü birimi olarak TÜBİTAK tarafından hâlâ çözülemedi.

5. Genç Kız Rüyası: Ceviz Yerine Fındık Koy

5. Genç Kız Rüyası: Ceviz Yerine Fındık Koy

Kim bilir hangi Şükran ya da hangi Hayriye gün sırasında yapıp koydu bunu “tatlı” diye. Hem gizemli hem romantik; defterin en flörtöz tarifi olabilir.

6. Prenses tatlısı (Yalancı tavukgöğsü gibi)

6. Prenses tatlısı (Yalancı tavukgöğsü gibi)

Bir yiyecek hem beyaz hem tatlıysa adında “prenses” geçmesi şart.

Ev hanımlarının tatlı dünyasına getirdiği aristokrat dokunuş....

7. Bisküvili Pasta ('Pötüförlü' olacak)

7. Bisküvili Pasta ('Pötüförlü' olacak)

“Petibör” yazmaya üşenen ama parmak ucuyla muhallebi bulaştırmayı ihmal etmeyen annelerimizin başyapıtı.

Tarifin bulunduğu sayfada mutlaka parmak izi vardır.

8. Şükran’ın Günde Yaptığı Poğaça (Mayalı olacak)

8. Şükran’ın Günde Yaptığı Poğaça (Mayalı olacak)

Bu Şükran kimse, mayayla kişisel bir bağ kurmuş.

Kabaran poğaçayla hava atmanın miladı olabilir.

9. Mayonezli Sosyete Salatası (Yoğurtlu da olur)

9. Mayonezli Sosyete Salatası (Yoğurtlu da olur)

Makarna salatasının “ben artık sadece yan yemek değilim” dediği dönem.

Bir tabakla sınıf atlama hikayesi.

10. Kabak 'öğreten' (Necati bunu sevmeyebilir)

10. Kabak 'öğreten' (Necati bunu sevmeyebilir)

Doğrusu “kabak graten” ama telaffuzu zor. “Öğreten” demesi kolay, yemesi keyifli.

Her tarif defterinde bir “Necati bunu sevmez” notu bulunur zaten.

11. Hayriye’nin Görümcesinin Islak Keki (Kunta Kinte)

11. Hayriye’nin Görümcesinin Islak Keki (Kunta Kinte)

Dönemin Kunta Kinte dizisinden ilham almış, kültürel bir tatlı.

Islak kek henüz ülke mutfağında yeniyken bu görümce işin ustasıymış belli ki.

12. Kolay Revani (şerbet ılık, tatlı soğukken dök)

12. Kolay Revani (şerbet ılık, tatlı soğukken dök)

Revani, anneler için kimya deneyidir.

Biz “olmuş işte” deriz ama onlar “şerbeti olmadı” diye üzülür.

Anneliğin matematikle dans ettiği yer.

13. Yalancı Profiterol (krem şantiyle olacak)

13. Yalancı Profiterol (krem şantiyle olacak)

Bisküvi + puding + krem şanti = Fransız pastanesi illüzyonu.

Tarif defterine yazıldığı anda “Michelin ruhu” ev mutfağına taşınmıştır.

14. Otur Fatma tatlısı (şerbetini erken dökme)

14. Otur Fatma tatlısı (şerbetini erken dökme)

Kim bu Fatma bilinmez ama belli ki o gün tatlıyı beklerken oturmuş.

O kadar ikonik bir olaymış ki, tatlıya isim olmuş.

(Hem uyarı hem tatlı adı: iki kelimeyle Türk mutfak tarihi.)

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
