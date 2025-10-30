Bilinen En Eski Taç Ortaya Çıktı: 6.000 Yıl Öncesinden Gelen Güç Sembolüymüş!
1961 yılında, Ölü Deniz’in batısında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Kalkolitik Çağ’a tarihlenen önemli bir eser koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı. Bu buluntular arasında, bilinen en eski taç da yer alıyor; yaklaşık 6.000 yıl önce yapılmış olan bu obje, dönemin toplumsal ve kültürel yapısına ışık tutan nadir eserlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Arkeofili
1961’de, Ölü Deniz yakınlarındaki Nahal Mishmar Mağarası’nda yapılan kazılarda, insanlık tarihinin bilinen en eski tacı ortaya çıkarıldı.
Arkeolog Pessah Bar-Adon’un keşfettiği bu eserler, keten bezlere sarılı halde mağaranın derinliklerine gizlenmişti.
Koleksiyonda, baltalardan tören silahlarına, bakır kaplardan takılara kadar 442 parça yer alıyor.
En dikkat çekici parça ise kuş ve boynuzlu hayvan motifleriyle süslü, tek parça bakırdan yapılmış silindirik taç.
