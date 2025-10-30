onedio
Bilinen En Eski Taç Ortaya Çıktı: 6.000 Yıl Öncesinden Gelen Güç Sembolüymüş!

Metehan Bozkurt
30.10.2025 - 10:51

1961 yılında, Ölü Deniz’in batısında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Kalkolitik Çağ’a tarihlenen önemli bir eser koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı. Bu buluntular arasında, bilinen en eski taç da yer alıyor; yaklaşık 6.000 yıl önce yapılmış olan bu obje, dönemin toplumsal ve kültürel yapısına ışık tutan nadir eserlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Arkeofili

1961’de, Ölü Deniz yakınlarındaki Nahal Mishmar Mağarası’nda yapılan kazılarda, insanlık tarihinin bilinen en eski tacı ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 6.000 yıl öncesine, Kalkolitik Çağ’a ait olan bu taç; bakır, taş ve dişten yapılmış 400’den fazla eserden oluşan büyük bir koleksiyonun parçasıydı.

Arkeolog Pessah Bar-Adon’un keşfettiği bu eserler, keten bezlere sarılı halde mağaranın derinliklerine gizlenmişti.

Bu da eşyaların özel bir nedenle saklandığını düşündürüyor. Kimi araştırmacılar, bunların yakınlardaki Ein Gedi Tapınağı’na ait kutsal eşyalar olduğunu savunurken, kimileri de ticari bir depoya ait olabileceğini öne sürüyor.

Koleksiyonda, baltalardan tören silahlarına, bakır kaplardan takılara kadar 442 parça yer alıyor.

Bunlar, dönemin metal işçiliğinde ulaşılan ustalık düzeyini gözler önüne seriyor. Bakırın, bugünkü Ürdün sınırları içindeki Faynan madenlerinden getirildiği tespit edildi. Yani o dönem bile Levant bölgesinde gelişmiş ticaret ağları vardı.

En dikkat çekici parça ise kuş ve boynuzlu hayvan motifleriyle süslü, tek parça bakırdan yapılmış silindirik taç.

Yaklaşık 16 santimetre çapındaki bu eser, dünyanın bilinen en eski tacı olarak kabul ediliyor.

Bugün, bu büyüleyici koleksiyon Kudüs’teki İsrail Müzesi’nde sergileniyor ve insanlık tarihindeki ilk güç sembollerinden birine tanıklık ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
