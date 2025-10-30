Bilinen En Eski Taç Ortaya Çıktı: 6.000 Yıl Öncesinden Gelen Güç Sembolüymüş!

1961 yılında, Ölü Deniz’in batısında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Kalkolitik Çağ’a tarihlenen önemli bir eser koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı. Bu buluntular arasında, bilinen en eski taç da yer alıyor; yaklaşık 6.000 yıl önce yapılmış olan bu obje, dönemin toplumsal ve kültürel yapısına ışık tutan nadir eserlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Arkeofili