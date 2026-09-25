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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 26 - 27 Eylül Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 26 - 27 Eylül Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 17:41
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 26 - 27 Eylül'de hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Gülşen

  • Mekân: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Türk pop müziğinin üretken söz yazarı ve bestecilerinden Gülşen, dillerden düşmeyen hit parçaları ve iddialı sahne prodüksiyonlarıyla geniş kitlelere seslenmektedir. Sanatçı, dinamik orkestrası ve sahne koreografileri eşliğinde Harbiye Açık Hava sahnesinde yüksek tempolu ve etkileyici bir gösteri sunmaktadır.

Ece Seçkin

  • Mekân: Paribu Vadi Açıkhava

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Çağdaş Türk pop müziğinin yüksek tempolu dans şarkıları ve hit projeleriyle öne çıkan ismi Ece Seçkin, modern sahne estetiğini canlı vokal performansıyla birleştirmektedir. Sanatçı, radyo listelerinde zirveye tırmanan şarkılarını ve dinamik dans koreografilerini Vadi Açıkhava dinleyicilerine sunmaktadır.

Özcan Deniz

  • Mekân: Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı (İstanbul Kültür Yolu Festivali)

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Türk müzik ve televizyon dünyasının kıdemli isimlerinden Özcan Deniz, pop ve fantezi türlerini harmanladığı geniş diskografisiyle uzun yıllardır sahne varlığını sürdürmektedir. Sanatçı, festival programı çerçevesinde Boğaz kıyısındaki tarihi meydanda dinleyicilere nostaljik ve romantik şarkılarını ücretsiz olarak seslendirmektedir.

Oğuzhan Koç

  • Mekân: Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı (İstanbul Kültür Yolu Festivali)

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Besteci kimliği ve kendine has pop baladlarıyla tanınan Oğuzhan Koç, samimi vokal tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştır. Sanatçı, sevilen radyo şarkılarını ve duygusal bestelerini meydanı dolduran binlerce kent sakiniyle paylaşmaktadır.

Soner Sarıkabadayı

  • Mekân: Dorock XL Kadıköy

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Türk pop müziğinde özgün beste tarzı ve hit şarkılarıyla öne çıkan Soner Sarıkabadayı, sahne enerjisiyle dinleyicilere tempolu performanslar sunmaktadır. Sanatçı, kulüp ortamında gerçekleştireceği bu konserde sevilen dans parçalarını ve duygusal şarkılarını kesintisiz bir ritimle seslendirmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Contra

  • Mekân: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Başlangıç Saati: 22:00

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Türkçe rap sahnesinde alışılmışın dışındaki hiciv dolu lirikleri ve karakteristik vokal akışıyla tanınan Contra, alternatif bir hip-hop tavrı sergilemektedir. Sanatçı, sert ritimler ve yüksek tempo eşliğinde kulüp sahnesini dolduran dinleyicilerine patlayıcı bir canlı performans yaşatmaktadır.

CEG

  • Mekân: Hayal Kahvesi Bahçeşehir

  • Başlangıç Saati: 22:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Türkçe trap ve rap müziğin önde gelen temsilcilerinden CEG, karanlık temalı söz yazımı ve teknik akışıyla geniş bir genç dinleyici kitlesine hitap etmektedir. Sanatçı, hit parçalarını ve albüm çalışmalarını kulüp sahnesinin dinamik atmosferinde aralıksız bir sahne şovuyla icra etmektedir.

Caz Müziği Konserleri

  • Akbank Caz Festivali'nin açılış günlerine denk gelen hafta sonunda, yerli ve yabancı caz müzisyenleri tarihi ve modern salonlarda performans sergilemektedir.

Danae Palaka

  • Mekân: Yeldeğirmeni Sanat Kadıköy (36. Akbank Caz Festivali)

  • Başlangıç Saati: 19:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: İstanbul merkezli davulcu ve besteci Danae Palaka, caz formlarını analog synthesizer altyapıları ve deneysel ritimlerle birleştirmektedir. Sanatçı, festival sahnesinde çok katmanlı ses bloklarını ve serbest doğaçlama tekniklerini dinleyicilerin beğenisine sunmaktadır.

Momoko Gill

  • Mekân: Yeldeğirmeni Sanat Kadıköy (36. Akbank Caz Festivali)

  • Başlangıç Saati: 19:00

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Londra menşeili besteci ve multi-enstrümantalist Momoko Gill, trip-hop ve afrobeat etkilerini çağdaş caz çatısı altında işlemektedir. Sanatçı, davul ve ana vokaldeki ustalığını sergilediği ilk İstanbul konserinde dinleyicilere eklektik ve atmosferik bir deneyim yaşatmaktadır.

Joe Armon-Jones

  • Mekân: Frankhan Selectist Karaköy (36. Akbank Caz Festivali)

  • Başlangıç Saati: 22:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Modern İngiliz caz hareketinin öncü piyanist ve prodüktörlerinden Joe Armon-Jones, caz temelini funk ve hip-hop tınılarıyla birleştirmektedir. Sanatçı, kulüp sahnesinde virtüöz klavye doğaçlamalarını yüksek bas ve davul yürüyüşleriyle harmanlayarak dinleyiciye dinamik bir canlı set sunmaktadır.

Corda Quintet

  • Mekân: Yeldeğirmeni Sanat Kadıköy (36. Akbank Caz Festivali)

  • Başlangıç Saati: 15:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Klasik yaylı tınılarını modern caz armonileriyle sentezleyen Corda Quintet, festivalin ilk gününde zarif bir oda cazı yaklaşımı sergilemektedir. Topluluk, enstrümantal dengenin ve özgün doğaçlamaların ön plana çıktığı akustik bir dinleti sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Duman

  • Mekân: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Türk rock müziğinin öncü gruplarından Duman, klasikleşmiş albüm parçalarından ve sevilen hitlerinden oluşan geniş repertuvarını amfi tiyatro sahnesine taşımaktadır. Sadık dinleyici kitlesiyle güçlü bir etkileşim kuran topluluk, açık hava atmosferinde yüksek enerjili bir canlı sahne performansı sergilemektedir.

Gripin

  • Mekân: LifePark (İstanbul Oktoberfest Kapsamında)

  • Başlangıç Saati: 14:00 (Festival Kapı Açılışı ve Sahne Programı)

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Uzun yıllardır Türk rock müziğine yön veren gruplardan Gripin, duygusal şarkı sözlerini dinamik gitar riffleriyle buluşturan güçlü bir diskografiye sahiptir. Topluluk, festival sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek açık hava dinleyicilerine tempolu bir sonbahar konseri sunmaktadır.

Yüksek Sadakat

  • Mekân: LifePark (İstanbul Oktoberfest Kapsamında)

  • Başlangıç Saati: 14:00 (Festival Kapı Açılışı ve Sahne Programı)

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Melodik rock besteleri ve Eurovision geçmişiyle tanınan Yüksek Sadakat, Türk rock sahnesinin en istikrarlı ekipleri arasında yer almaktadır. Grup, klasikleşen radyo hitlerini ve enerjik sahne düzenlemelerini festival alanını dolduran kalabalıkla buluşturmaktadır.

Seksendört

  • Mekân: LifePark (İstanbul Oktoberfest Kapsamında)

  • Başlangıç Saati: 14:00 (Festival Kapı Açılışı ve Sahne Programı)

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Türk pop-rock sahnesinin melankolik vokalleri ve akılda kalıcı şarkılarıyla bilinen Seksendört, geniş kitlelere hitap eden köklü bir müzikal geçmişe sahiptir. Ekip, festivalin kapanış gününde en sevilen parçalarını açık havada toplanan dinleyicileriyle tek bir ağızdan icra etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Royal Philharmonic Orchestra (İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası)

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu

  • Başlangıç Saati: 20:30

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Dünyanın en prestijli senfonik topluluklarından İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Şef Vasily Petrenko ve piyanist Elisabeth Leonskaja solistliğinde AKM'de sahne almaktadır. Topluluk, romantik ve anıtsal klasik müzik başyapıtlarını kusursuz bir senfonik akustikle sanatseverlere sunmaktadır.

National Arab Orchestra & Nai Barghouti

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu

  • Başlangıç Saati: 20:30

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Şef Michael Ibrahim yönetimindeki National Arab Orchestra, Filistinli virtüöz vokalist Nai Barghouti eşliğinde klasik Arap müziğini senfonik formda yorumlamaktadır. Topluluk, doğu makamları ile batı armonisini birleştiren zengin orkestrasyonuyla AKM Opera Salonu'nda seçkin bir klasik müzik gecesi sunmaktadır.

Murat Karahan 'Romantikler'

  • Mekân: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Uluslararası opera sahnelerinde ülkemizi temsil eden tenor Murat Karahan, opera sanatındaki tecrübesini klasik eserlere aktarmaktadır. Sanatçı, senfonik orkestra eşliğinde klasikleşmiş romantik aryaları ve napoliten ezgileri Zorlu PSM sahnesinde icra etmektedir.

Candle Experience Klasik Müzik Dinletisi

  • Mekân: All Saints Moda Kilisesi (Kadıköy)

  • Başlangıç Saati: 20:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Tarihi kilisenin büyüleyici akustiğinde gerçekleşen dinleti, klasik müzik eserlerini yüzlerce mumun yaydığı loş ışık eşliğinde sunmaktadır. Oda müziği topluluğu, barok ve klasik dönem yapıtlarını mistik ve dingin bir atmosferde dinleyicilere aktarmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Boris Brejcha

  • Mekân: KüçükÇiftlik Park Harbiye

  • Başlangıç Saati: 17:00 (Kapı Açılışı ve Ön Sanatçılar; Boris Brejcha Ana Seti: 21:00)

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Kendi geliştirdiği High-Tech Minimal türünün yaratıcısı ve küresel öncüsü olan prodüktör Boris Brejcha, karnaval maskesiyle bütünleşen bir sahne kimliğine sahiptir. Sanatçı, dünya turnesi kapsamında KüçükÇiftlik Park alanında üç saatlik güçlü canlı seti ve ışık prodüksiyonuyla elektronik müzik tutkunlarını ağırlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Gaye Su Akyol

  • Mekân: Blind İstanbul (Beyoğlu / Asmalımescit)

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Anadolu psikedelik rock tınılarını sörf-rock ve post-punk ile birleştiren Gaye Su Akyol, uluslararası alanda ses getiren fütüristik bir müzikal evren kurmuştur. Sanatçı, özgün sahne tasarımı ve alaturka altyapılarıyla Blind İstanbul sahnesinde etkileyici bir alternatif performans ortaya koymaktadır.

İncesaz - 'İstanbul'a Dair'

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu

  • Başlangıç Saati: 20:00

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Türk müziği enstrümanlarını modern batı oda müziği anlayışıyla yorumlayan İncesaz, kendine has zarif ve dingin üslubuyla tanınmaktadır. Topluluk, 'İstanbul'a Dair' konserinde kentin hafızasına kazınan özgün bestelerini AKM dinleyicilerine sunmaktadır.

Ari Barokas

  • Mekân: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Başlangıç Saati: 21:30

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Duman grubunun bas gitaristi ve şarkı yazarı Ari Barokas, solo kariyerinde akustik ve felsefi alternatif rock eserleri üretmektedir. Sanatçı, yalın müzikal düzenlemeleri ve sorgulayıcı şarkı sözlerini kulüp sahnesinin samimi atmosferinde dinleyicilerle buluşturmaktadır.

Sami Yusuf

  • Mekân: İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Doğu ve Batı müzikal geleneklerini manevi ve mistik temalarla harmanlayan besteci Sami Yusuf, dünya müziğinde kendine özgü bir yere sahiptir. Sanatçı, çok dilli ve çok kültürlü repertuvarını zengin enstrümantal düzenlemelerle Harbiye Oditoryumu sahnesine taşımaktadır.

Son Feci Bisiklet

  • Mekân: LifePark (İstanbul Oktoberfest Kapsamında)

  • Başlangıç Saati: 14:00 (Festival Kapı Açılışı ve Sahne Programı)

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Türk bağımsız müzik sahnesinin tanınan indie rock gruplarından Son Feci Bisiklet, ironik şarkı sözleri ve dinamik gitar altyapılarıyla öne çıkmaktadır. Grup, festival alanında sevilen şarkılarını genç dinleyici kitlesiyle buluşturarak yüksek enerjili bir canlı sahne performansı sergilemektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Danae Palaka

  • Mekân: Yeldeğirmeni Sanat Kadıköy (36. Akbank Caz Festivali)

  • Başlangıç Saati: 19:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: İstanbul merkezli davulcu ve besteci Danae Palaka, caz formlarını analog synthesizer altyapıları ve deneysel ritimlerle birleştirmektedir. Sanatçı, festival sahnesinde çok katmanlı ses bloklarını ve serbest doğaçlama tekniklerini dinleyicilerin beğenisine sunmaktadır.

Momoko Gill

  • Mekân: Yeldeğirmeni Sanat Kadıköy (36. Akbank Caz Festivali)

  • Başlangıç Saati: 19:00

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Londra menşeili besteci ve multi-enstrümantalist Momoko Gill, trip-hop ve afrobeat etkilerini çağdaş caz çatısı altında işlemektedir. Sanatçı, davul ve ana vokaldeki ustalığını sergilediği ilk İstanbul konserinde dinleyicilere eklektik ve atmosferik bir deneyim yaşatmaktadır.

Joe Armon-Jones

  • Mekân: Frankhan Selectist Karaköy (36. Akbank Caz Festivali)

  • Başlangıç Saati: 22:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Modern İngiliz caz hareketinin öncü piyanist ve prodüktörlerinden Joe Armon-Jones, caz temelini funk ve hip-hop tınılarıyla birleştirmektedir. Sanatçı, kulüp sahnesinde virtüöz klavye doğaçlamalarını yüksek bas ve davul yürüyüşleriyle harmanlayarak dinleyiciye dinamik bir canlı set sunmaktadır.

Corda Quintet

  • Mekân: Yeldeğirmeni Sanat Kadıköy (36. Akbank Caz Festivali)

  • Başlangıç Saati: 15:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: Klasik yaylı tınılarını modern caz armonileriyle sentezleyen Corda Quintet, festivalin ilk gününde zarif bir oda cazı yaklaşımı sergilemektedir. Topluluk, enstrümantal dengenin ve özgün doğaçlamaların ön plana çıktığı akustik bir dinleti sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Zara

  • Mekân: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Başlangıç Saati: 21:00

  • Tarih: 27 Eylül Pazar

  • Bilgi: Türk halk müziğinin yetkin seslerinden Zara, Anadolu'nun köklü halk ezgilerini derinlikli bir vokal tekniğiyle yorumlamaktadır. Sanatçı, Harbiye Açık Hava sahnesinde zengin saz ve yaylı düzenlemeleriyle halk müziğinin başyapıtlarını dinleyicilerine sunmaktadır.

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu

  • Mekân: Pendik Sahil Meydanı (Semt Festivalleri)

  • Başlangıç Saati: 20:00

  • Tarih: 26 Eylül Cumartesi

  • Bilgi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren usta koro ve saz topluluğu, yöresel halk müziği mirasını aslına sadık kalarak yaşatmaktadır. Topluluk, sahil meydanında gerçekleştireceği açık hava konserinde Anadolu'nun farklı yörelerine ait otantik türküleri kent sakinleriyle buluşturmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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