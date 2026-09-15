Japonya'da 100 Yaşını Aşanların Sayısı 100 Bini Geçti: Peki Uzun Ömürlerinin Sırrı Ne?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Japonya, dünyanın en uzun yaşayan toplumlarından biri olarak yine dikkat çekici bir rekor kırdı. Ülkede 100 yaşını aşan kişilerin sayısı 100 bini geçerken, Japonların uzun yaşam alışkanlıkları da yeniden merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya'da 100 Yaşını Aşanların Sayısı Rekor Kırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonların Sofrasında İşlenmiş Gıdadan Çok Balık ve Sebze Var
Sadece Ne Yedikleri Değil, Günlük Hayatları da Farklı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın