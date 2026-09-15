Japonya'da 100 Yaşını Aşanların Sayısı 100 Bini Geçti: Peki Uzun Ömürlerinin Sırrı Ne?

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 107 bin 677'ye ulaştı. Böylece Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı üst üste 56'ncı kez rekor kırmış oldu.

Bu kişilerin yaklaşık yüzde 88'ini kadınlar oluşturuyor. Japonya'daki bu dikkat çekici tablo, ülkenin neden dünyanın en yüksek yaşam beklentilerine sahip ülkelerinden biri olduğu sorusunu da gündeme getiriyor.

Elbette 100 yaşına kadar yaşamanın tek bir formülü bulunmuyor. Ancak Japonya'da özellikle beslenme, günlük hareket ve sosyal yaşamla ilgili bazı alışkanlıklar uzun yaşamla ilişkilendiriliyor.