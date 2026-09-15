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Japonya'da 100 Yaşını Aşanların Sayısı 100 Bini Geçti: Peki Uzun Ömürlerinin Sırrı Ne?

Japonya'da 100 Yaşını Aşanların Sayısı 100 Bini Geçti: Peki Uzun Ömürlerinin Sırrı Ne?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 12:44
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Japonya, dünyanın en uzun yaşayan toplumlarından biri olarak yine dikkat çekici bir rekor kırdı. Ülkede 100 yaşını aşan kişilerin sayısı 100 bini geçerken, Japonların uzun yaşam alışkanlıkları da yeniden merak konusu oldu.

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Japonya'da 100 Yaşını Aşanların Sayısı Rekor Kırdı

Japonya'da 100 Yaşını Aşanların Sayısı Rekor Kırdı

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 107 bin 677'ye ulaştı. Böylece Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı üst üste 56'ncı kez rekor kırmış oldu.

Bu kişilerin yaklaşık yüzde 88'ini kadınlar oluşturuyor. Japonya'daki bu dikkat çekici tablo, ülkenin neden dünyanın en yüksek yaşam beklentilerine sahip ülkelerinden biri olduğu sorusunu da gündeme getiriyor.

Elbette 100 yaşına kadar yaşamanın tek bir formülü bulunmuyor. Ancak Japonya'da özellikle beslenme, günlük hareket ve sosyal yaşamla ilgili bazı alışkanlıklar uzun yaşamla ilişkilendiriliyor.

Japonların Sofrasında İşlenmiş Gıdadan Çok Balık ve Sebze Var

Japonların Sofrasında İşlenmiş Gıdadan Çok Balık ve Sebze Var

Geleneksel Japon mutfağı, uzun yaşam araştırmalarında en çok öne çıkan faktörlerden biri. Balık, sebze, deniz yosunu, pirinç, soya ürünleri ve miso gibi besinlerin sık tüketilmesi, beslenmenin genel olarak çeşitli ve dengeli olmasını sağlıyor.

Özellikle Okinawa bölgesinde uzun yıllar yaşayan kişiler üzerine yapılan araştırmalar, geçmişte sebze ve bitkisel protein açısından zengin, daha az işlenmiş gıdaya dayalı bir beslenme düzeninin yaygın olduğunu ortaya koydu.

Japonya'nın obezite oranının da diğer gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük olması dikkat çekiyor. Ancak uzmanlara göre uzun yaşamı yalnızca Japon mutfağına veya belirli bir yiyeceğe bağlamak doğru değil.

Sadece Ne Yedikleri Değil, Günlük Hayatları da Farklı

Sadece Ne Yedikleri Değil, Günlük Hayatları da Farklı

Japonların uzun yaşamında dikkat çeken bir diğer unsur ise günlük hayatın içinde hareket etmeye devam etmeleri. Yürümek, bahçe işleriyle uğraşmak ve gündelik işlerini mümkün olduğunca kendileri yapmak, özellikle ileri yaşlarda fiziksel aktivitenin korunmasına yardımcı oluyor.

Bir diğer sık duyulan kavram ise ikigai. Kişinin yaşamına anlam ve amaç katan uğraşlara sahip olması anlamına gelen ikigai, Japon kültüründe önemli bir yere sahip. Aile ve arkadaşlarla güçlü sosyal bağlar kurmak, topluluk içinde aktif kalmak ve sağlık kontrollerini ihmal etmemek de uzun yaşamla ilişkilendirilen diğer faktörler arasında.

Yani Japonya'daki 100 yaş üstü nüfusun bu kadar yüksek olmasının arkasında tek bir 'uzun yaşam sırrı' yerine, beslenmeden günlük hareketliliğe ve sosyal bağlara kadar uzanan bir yaşam biçimi bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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