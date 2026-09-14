Absürt Fiyatı Yüzünden Satamadıkları Binlerce Bilgisayarı Toprağa Gömdüler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/t...
Apple'ın 1983 yılında büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü Lisa modeli, dönemin çok ötesinde özelliklerle donatılmasına rağmen beklenmedik bir ticari başarısızlığa sürüklendi. Günümüz bilgisayarlarının temelini oluşturan grafik arayüz, pencere düzeni, ikonlar ve fare kullanımını standart hale getiren bu gelişmiş cihaz, ne yazık ki pazarda tutunmayı başaramadı. Teknolojik devrime liderlik eden binlerce bilgisayar, satışların durmasının ardından hüzünlü bir sonla karşı karşıya kaldı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Piyasa Şartları Ve Yüksek Satış Fiyatı Cihazın Başarısız Olmasına Yol Açtı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Girişimcilerin Cihazları Yeniden Pazara Kazandırma Çabası Yetersiz Kaldı
Toplanan Binlerce Bilgisayar Utah'taki Çöplükte Toprağa Gömüldü
Ticari Felaket Zamanla Teknoloji Tarihinin Değerli Bir Parçasına Dönüştü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın