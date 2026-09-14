article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Absürt Fiyatı Yüzünden Satamadıkları Binlerce Bilgisayarı Toprağa Gömdüler

Absürt Fiyatı Yüzünden Satamadıkları Binlerce Bilgisayarı Toprağa Gömdüler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Apple'ın 1983 yılında büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü Lisa modeli, dönemin çok ötesinde özelliklerle donatılmasına rağmen beklenmedik bir ticari başarısızlığa sürüklendi. Günümüz bilgisayarlarının temelini oluşturan grafik arayüz, pencere düzeni, ikonlar ve fare kullanımını standart hale getiren bu gelişmiş cihaz, ne yazık ki pazarda tutunmayı başaramadı. Teknolojik devrime liderlik eden binlerce bilgisayar, satışların durmasının ardından hüzünlü bir sonla karşı karşıya kaldı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/t...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Piyasa Şartları Ve Yüksek Satış Fiyatı Cihazın Başarısız Olmasına Yol Açtı

Piyasa Şartları Ve Yüksek Satış Fiyatı Cihazın Başarısız Olmasına Yol Açtı

Lisa modelinin ticari felaketle sonuçlanmasının arkasındaki en büyük etken, dönemi için oldukça yüksek sayılan 10 bin dolarlık etiket fiyatı olarak kayıtlara geçti. Şirket, hedeflenen satış rakamlarının çok gerisinde kalınca projeyi tamamen rafa kaldırma kararı aldı. Üretim bandının durdurulmasıyla birlikte stoklarda kalan cihazlar, farklı işletmeler tarafından değerlendirilmek üzere satışa çıkarıldı.

Girişimcilerin Cihazları Yeniden Pazara Kazandırma Çabası Yetersiz Kaldı

Girişimcilerin Cihazları Yeniden Pazara Kazandırma Çabası Yetersiz Kaldı

Sun Remarketing firmasının kurucusu Bob Cook, elde kalan binlerce cihazı devralarak kapsamlı bir yenileme sürecine öncülük etti. Şirket, yaklaşık 200 bin dolarlık bütçe ayırarak Lisa bilgisayarlarının Macintosh yazılımlarını çalıştırabilmesini sağladı. Fakat gösterilen tüm büyük çabalara ve teknik geliştirmelere rağmen cihazların piyasaya yeniden kazandırılması fikri uzun ömürlü olamadı.

Toplanan Binlerce Bilgisayar Utah'taki Çöplükte Toprağa Gömüldü

Toplanan Binlerce Bilgisayar Utah'taki Çöplükte Toprağa Gömüldü

Tarihler 1989 yılını gösterdiğinde Apple, Sun Remarketing şirketinin elindeki cihazları geri alma kararı verdi. Alınan bu radikal kararın ardından yaklaşık 2.700 adet Lisa bilgisayarı, Utah kentindeki Logan çöplüğüne götürülerek imha edildi. Dönemin en gelişmiş kişisel bilgisayarları arasında gösterilen bu özel seri, iş makineleriyle toprağa gömülerek tamamen yok edildi.

Ticari Felaket Zamanla Teknoloji Tarihinin Değerli Bir Parçasına Dönüştü

Ticari Felaket Zamanla Teknoloji Tarihinin Değerli Bir Parçasına Dönüştü

Pazarda ağır bir yenilgi almasına karşın Lisa'nın tanıttığı yenilikler, modern bilgisayar mimarisinin temel yapı taşlarını meydana getirdi. Geçen onlarca yılın ardından bu bilgisayarlar koleksiyoncuların gözdesi haline gelen nadide parçalar arasında yerini aldı. Çöplükte son bulan bu hikaye ise teknoloji dünyasının en unutulmaz olaylarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın