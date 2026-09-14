Absürt Fiyatı Yüzünden Satamadıkları Binlerce Bilgisayarı Toprağa Gömdüler

Apple'ın 1983 yılında büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü Lisa modeli, dönemin çok ötesinde özelliklerle donatılmasına rağmen beklenmedik bir ticari başarısızlığa sürüklendi. Günümüz bilgisayarlarının temelini oluşturan grafik arayüz, pencere düzeni, ikonlar ve fare kullanımını standart hale getiren bu gelişmiş cihaz, ne yazık ki pazarda tutunmayı başaramadı. Teknolojik devrime liderlik eden binlerce bilgisayar, satışların durmasının ardından hüzünlü bir sonla karşı karşıya kaldı.

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