Bir Konuşmayla İlişkisinin Yönünü Değiştirebilecek 4 Burç

Merkür-Venüs kavuşumu doğrudan Akrep burcunda gerçekleştiği için bu dönemi en yoğun hissedebilecek burçlardan biri Akrep. Normalde duygularının tamamını hemen ortaya koymayan Akrep, bu kez içinde tuttuğu bir meseleyi daha fazla saklamak istemeyebilir.

Partnerinden beklediği güveni görüp görmediğini, geçmişte yaşanan bir olayın gerçekten geride kalıp kalmadığını ya da ilişkinin nereye gittiğini açıkça konuşmak isteyebilir. Bu konuşma biraz yoğun geçse bile sonunda Akrep’in kafasındaki belirsizliği azaltabilir. Özellikle uzun süredir bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsa artık üstünü örtmek yerine cevabını duymayı tercih edebilir.