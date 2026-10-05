Bir Konuşmayla İlişkisinin Yönünü Değiştirebilecek 4 Burç
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Bazen bir ilişkide aylarca konuşulmayan bir konu tek bir akşamda her şeyi değiştirebilir. 6 Ekim’de Merkür ile retro Venüs’ün Akrep burcunda buluşması da tam olarak böyle konuşmaları gündeme getirebilir. Bir süredir söylenmeyen duygular ortaya çıkabilir, geçmişte yarım bırakılan meseleler yeniden açılabilir ya da ilişkinin bundan sonra nereye gideceği daha açık biçimde konuşulabilir. Özellikle bazı burçlar için bu dönem “devam mı, tamam mı?” sorusundan çok gerçekten ne istediklerini fark etme zamanı olabilir. Peki bir konuşmayla ilişkisinin yönünü değiştirebilecek burçlar hangileri?
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Merkür-Venüs Kavuşumu İlişkilerde Neleri Değiştirebilir?
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Akrep
Boğa
Aslan
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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