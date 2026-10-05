İki Ülke Arasında Denizin Altından Yeni Bir Yol Yapılıyor: 18 Kilometrelik Tünelde 900 Metre Bitti

39 metre uzunluğunda, 47 metre genişliğinde ve 13 metre yüksekliğindeki özel parçaların bodrum katında tünelin teknik tesisatları yer alıyor. Yol seviyesinde ise servis araçlarının otoyol trafiğini kapatmadan durabileceği bir cep bulunuyor. Yaklaşık 2 kilometre arayla yerleştirilecek bu parçaların ilkinin sonbaharda denize indirilmesi bekleniyor.

Bodrum katı nedeniyle suda daha yüksekte taşınması gereken bu parça, IVY'ye daha fazla yük bindiriyor. Bu yüzden gemi, dördüncü parçanın üzerine konulan su torbaları ve içindeki tanklarla 1.600 ton ek yük altında test edildi. Sund & Bælt'in Sözleşme Direktör Yardımcısı Lasse Vester, testin ardından 'Artık IVY'nin ek yükü kaldırabileceğini ve özel elementi deniz tabanına güvenli ve hassas biçimde indirebileceğini biliyoruz' dedi.