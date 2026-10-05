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İki Ülke Arasında Denizin Altından Yeni Bir Yol Yapılıyor: 18 Kilometrelik Tünelde 900 Metre Bitti

İki Ülke Arasında Denizin Altından Yeni Bir Yol Yapılıyor: 18 Kilometrelik Tünelde 900 Metre Bitti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 12:42
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Danimarka ile Almanya'yı denizin altından bağlayacak Fehmarnbelt Tüneli'nde dördüncü parça da deniz tabanındaki yerini aldı. Böylece 18 kilometrelik tünelin yaklaşık 900 metresi tamamlandı ve proje ilk kilometresine yaklaştı.

Ayrıntılar haberimizde.

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Son yerleştirilen parçaya Danimarkalı bir kasabanın adı verildi.

Son yerleştirilen parçaya Danimarkalı bir kasabanın adı verildi.

Tünelin parçaları, Malta'dan Finlandiya'ya uzanan Avrupa ulaşım koridoru üzerindeki şehirlerin adlarını taşıyor. Dördüncü parçaya, Lolland ve Falster adalarının en büyük kasabası Nykøbing Falster'in adı verildi. Parça, Lolland Adası'nın güneyindeki tünel hendeğine indirilip önceki bölümlere bağlandı.

Bir önceki parça ise ağustosun ilk günlerinde yerine oturtulmuştu. Almanya'nın kıyı kasabası Heiligenhafen'in adını taşıyan bu parçanın üzeri, hendekte kalıcı olarak sabitlenmesi için taş ve çakılla örtülmeye başlanmıştı.

Fabrikada üretim sürüyor, parçalar özel bir gemiyle denize taşınıyor.

Fabrikada üretim sürüyor, parçalar özel bir gemiyle denize taşınıyor.

Tünelin parçaları, Lolland Adası'ndaki Rødbyhavn'da kurulan fabrikada üretiliyor. Bugüne kadar 16 standart ve 3 özel parçanın dökümü tamamlandı.

Her biri 217 metre uzunluğundaki standart parçalar, römorkörler ve IVY adlı özel gemiyle fabrikanın limanından batırma alanına götürülüyor. Tünel tamamlandığında 79 standart ve 10 özel parçadan oluşacak.

Sırada dört katlı bina büyüklüğündeki ilk özel parça var.

Sırada dört katlı bina büyüklüğündeki ilk özel parça var.

39 metre uzunluğunda, 47 metre genişliğinde ve 13 metre yüksekliğindeki özel parçaların bodrum katında tünelin teknik tesisatları yer alıyor. Yol seviyesinde ise servis araçlarının otoyol trafiğini kapatmadan durabileceği bir cep bulunuyor. Yaklaşık 2 kilometre arayla yerleştirilecek bu parçaların ilkinin sonbaharda denize indirilmesi bekleniyor.

Bodrum katı nedeniyle suda daha yüksekte taşınması gereken bu parça, IVY'ye daha fazla yük bindiriyor. Bu yüzden gemi, dördüncü parçanın üzerine konulan su torbaları ve içindeki tanklarla 1.600 ton ek yük altında test edildi. Sund & Bælt'in Sözleşme Direktör Yardımcısı Lasse Vester, testin ardından 'Artık IVY'nin ek yükü kaldırabileceğini ve özel elementi deniz tabanına güvenli ve hassas biçimde indirebileceğini biliyoruz' dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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