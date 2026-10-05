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2026/2027 Sezonunda En Beğendiğin Dizi Çifti Hangisi?

2026/2027 Sezonunda En Beğendiğin Dizi Çifti Hangisi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 13:01
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Yeni sezonla birlikte ekranlar birbirinden yakışıklı ve güzel çiftlerle doldu! Yeni başlayan ve devam eden yerli dizilerin başrol çiftleri arasından senin en beğendiğin çift hangisi? Oyunu kullan, sonuçlara birlikte bakalım.

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2026/2027 sezonunun en beğendiğin dizi çifti hangisi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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