Ne Bodrum Ne Antalya: Türkiye'nin Balayı Rotası Değişti "Doğal Fotoğraf Stüdyosu Gibi"

Denizli’den Rize’ye gelen Emrecan Taylan, başlangıçta Karadeniz fikrine tereddütle yaklaştıklarını ancak Zilkale ve doğal güzellikleri gördükten sonra kararlarından memnun kaldıklarını ifade ediyor. Antalya’dan bölgeye ulaşan Abdulkadir Bahçeci ile Alanya’dan gelen Büşra Yılmaz ise sürekli denizle iç içe bir yaşam sürdüklerini belirtiyor. Yılmaz, tatillerinin ilk günlerinden itibaren tarihi alanları gezerek doğa aktivitelerine dahil olduklarını aktarıyor.

Sonuç itibarıyla Rize, serin iklimi, zengin ve yeşil coğrafyası ile tarihi zenginlikleri sayesinde Türkiye’nin yeni balayı merkezi olma yolunda güçlü bir ivme yakalıyor.