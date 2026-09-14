Ne Bodrum Ne Antalya: Türkiye'nin Balayı Rotası Değişti "Doğal Fotoğraf Stüdyosu Gibi"
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Türkiye’de yeni evli çiftlerin balayı tercihlerinde son dönemde belirgin bir eksen kayması gözlemleniyor. Yıllardır ilk sırada yer alan Çeşme, Antalya, Bodrum ve Fethiye gibi klasik deniz turizmi merkezleri, yerini doğayla baş başa kalınabilen alternatif rotalara bırakıyor. Klasik tatil anlayışından uzaklaşmak isteyen çiçeği burnunda çiftler, rotalarını Doğu Karadeniz’in serin yaylalarına ve zengin doğasına çeviriyor. Bu yeni yönelim doğrultusunda Rize, sahip olduğu büyüleyici coğrafyasıyla bölgenin önde gelen merkezlerinden biri haline geliyor.
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Ege ve Akdeniz Çiftleri Deniz Turizmi Yerine Yayla Havasını Seçiyor
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Tarihi Kemer Köprüler ve Zilkale Çiftlerin Odak Noktası Haline Geliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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