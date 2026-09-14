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Ne Bodrum Ne Antalya: Türkiye'nin Balayı Rotası Değişti "Doğal Fotoğraf Stüdyosu Gibi"

Ne Bodrum Ne Antalya: Türkiye'nin Balayı Rotası Değişti "Doğal Fotoğraf Stüdyosu Gibi"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 13:33
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Türkiye’de yeni evli çiftlerin balayı tercihlerinde son dönemde belirgin bir eksen kayması gözlemleniyor. Yıllardır ilk sırada yer alan Çeşme, Antalya, Bodrum ve Fethiye gibi klasik deniz turizmi merkezleri, yerini doğayla baş başa kalınabilen alternatif rotalara bırakıyor. Klasik tatil anlayışından uzaklaşmak isteyen çiçeği burnunda çiftler, rotalarını Doğu Karadeniz’in serin yaylalarına ve zengin doğasına çeviriyor. Bu yeni yönelim doğrultusunda Rize, sahip olduğu büyüleyici coğrafyasıyla bölgenin önde gelen merkezlerinden biri haline geliyor.

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Ege ve Akdeniz Çiftleri Deniz Turizmi Yerine Yayla Havasını Seçiyor

Ege ve Akdeniz Çiftleri Deniz Turizmi Yerine Yayla Havasını Seçiyor

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde ikamet eden evliler, yıl boyunca erişebildikleri deniz, kum ve güneş üçlüsü yerine balayında farklı deneyimler yaşamayı amaçlıyor. Aşırı sıcak iklimden kaçarak Doğu Karadeniz’in serin atmosferine sığınan misafirler, bölgenin temiz havasında zihinsel bir dinlenme imkânı buluyor. Yeşil doğanın sunduğu huzur, deniz tatiline doygunluk hisseden tatilciler için çok daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Tarihi Kemer Köprüler ve Zilkale Çiftlerin Odak Noktası Haline Geliyor

Tarihi Kemer Köprüler ve Zilkale Çiftlerin Odak Noktası Haline Geliyor

Rize’ye ulaşan binlerce çiftin gezi rotasında Fırtına Vadisi, tarihi kemer köprüler, Zilkale ve yüksek rakımlı yaylalar başı çekiyor. Vadi boyunca uzanan doğal manzaralar fotoğraf çekimleri için doğal bir plato işlevi görüyor. Ziyaretçiler hem bölgenin el değmemiş doğasında yürüyüşlere katılıyor hem de köklü tarihi dokuyu yerinde inceleyerek tatillerine renk katıyor.

Farklı İllerden Gelen Tatilciler Bölgedeki Deneyimlerini Paylaşıyor

Farklı İllerden Gelen Tatilciler Bölgedeki Deneyimlerini Paylaşıyor

Denizli’den Rize’ye gelen Emrecan Taylan, başlangıçta Karadeniz fikrine tereddütle yaklaştıklarını ancak Zilkale ve doğal güzellikleri gördükten sonra kararlarından memnun kaldıklarını ifade ediyor. Antalya’dan bölgeye ulaşan Abdulkadir Bahçeci ile Alanya’dan gelen Büşra Yılmaz ise sürekli denizle iç içe bir yaşam sürdüklerini belirtiyor. Yılmaz, tatillerinin ilk günlerinden itibaren tarihi alanları gezerek doğa aktivitelerine dahil olduklarını aktarıyor.

Sonuç itibarıyla Rize, serin iklimi, zengin ve yeşil coğrafyası ile tarihi zenginlikleri sayesinde Türkiye’nin yeni balayı merkezi olma yolunda güçlü bir ivme yakalıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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