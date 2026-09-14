Denizin Dibinde 20 Gökdeleni İçine Sığdırabilecek Dev Yapı Bulundu: "Açıklanamıyor"

Oluşumun haritalara yansıyan dikdörtgen biçimi ve pürüzsüz yüzeyi, kaynağına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu durumun doğal bir jeolojik sürecin sonucu olup olmadığı konusunda henüz net bir karara varabilmiş değil. Yapının gerçek kökenini belirleyebilmek adına, deniz tabanından daha yüksek çözünürlüklü ve kapsamlı verilerin toplanması gerekiyor.