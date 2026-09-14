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Denizin Dibinde 20 Gökdeleni İçine Sığdırabilecek Dev Yapı Bulundu: "Açıklanamıyor"

Denizin Dibinde 20 Gökdeleni İçine Sığdırabilecek Dev Yapı Bulundu: "Açıklanamıyor"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 11:50
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Papua Yeni Gine açıklarında gerçekleştirilen deniz tabanı haritalama çalışmaları sırasında, bilim dünyasının dikkatini çeken devasa bir anomali tespit edildi. Seabed 2030 projesi verilerinin incelenmesiyle ortaya çıkarılan oluşum, deniz tabanının yaklaşık 15 ila 25 kilometre altında yer alıyor. Yapının bilinen Jeolojik süreçlerin ötesinde, belirgin bir geometrik simetriye sahip olması araştırmacılar arasındaki merakı artırıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.dailymail.com/sciencetech...
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Papua Yeni Gine Açıklarında Tespit Edilen Yapı 20 Dev Gökdeleni İçine Alabilecek Boyutlara Ulaşıyor

Papua Yeni Gine Açıklarında Tespit Edilen Yapı 20 Dev Gökdeleni İçine Alabilecek Boyutlara Ulaşıyor

Yapılan ayrıntılı harita analizleri, söz konusu kütlenin yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda ve 6,5 kilometre genişliğinde olduğunu gösteriyor. Bu devasa boyutlar, Empire State Binası ölçeğindeki yaklaşık 20 gökdelenin aynı alan içerisine sığabileceğini ortaya koyuyor. Yapının sahip olduğu pürüzsüz ve düzgün hatlar standart jeolojik kriterlerle tam olarak açıklanamıyor.

Simetrik Hatlara Sahip Kütlenin Kesin Oluşum Nedeni Henüz Bilimsel Olarak Açıklanamıyor

Simetrik Hatlara Sahip Kütlenin Kesin Oluşum Nedeni Henüz Bilimsel Olarak Açıklanamıyor

Oluşumun haritalara yansıyan dikdörtgen biçimi ve pürüzsüz yüzeyi, kaynağına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu durumun doğal bir jeolojik sürecin sonucu olup olmadığı konusunda henüz net bir karara varabilmiş değil. Yapının gerçek kökenini belirleyebilmek adına, deniz tabanından daha yüksek çözünürlüklü ve kapsamlı verilerin toplanması gerekiyor.

Deniz Tabanında Gözlemlenen Sıra Dışı Geometrik Oluşumlar Farklı Bölgelerde de Karşımıza Çıkıyor

Deniz Tabanında Gözlemlenen Sıra Dışı Geometrik Oluşumlar Farklı Bölgelerde de Karşımıza Çıkıyor

Okyanus tabanındaki bu tür simetrik hatlar yalnızca Papua Yeni Gine bölgesiyle sınırlı kalmıyor. Küba’nın batı kıyılarında yürütülen taramalarda da benzer şekilde kilometrelerce uzanan paralel çizgiler tespit edilmiş bulunuyor. Bir mercan resifi üzerinde yer alan bu alanın, geçmişte yaşanan şiddetli bir deprem neticesinde sular altında kalan eski bir yerleşim yeri olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Seabed 2030 Projesi Okyanus Tabanlarının Haritalandırılmasında Kritik Bir Rol Üstleniyor

Seabed 2030 Projesi Okyanus Tabanlarının Haritalandırılmasında Kritik Bir Rol Üstleniyor

Küresel çapta sürdürülen Seabed 2030 çalışması, dünya okyanuslarının derinliklerini ayrıntılı biçimde haritalandırmayı hedefliyor. Proje sayesinde daha önce görüntülenemeyen birçok deniz altı yapısı ilk kez gün yüzüne çıkarılıyor. Papua Yeni Gine yakınlarındaki 16 kilometrelik anomali de bu teknolojik incelemelerin önemli bir sonucu olarak öne çıkıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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