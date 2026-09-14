Denizin Dibinde 20 Gökdeleni İçine Sığdırabilecek Dev Yapı Bulundu: "Açıklanamıyor"
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Kaynak: https://www.dailymail.com/sciencetech...
Papua Yeni Gine açıklarında gerçekleştirilen deniz tabanı haritalama çalışmaları sırasında, bilim dünyasının dikkatini çeken devasa bir anomali tespit edildi. Seabed 2030 projesi verilerinin incelenmesiyle ortaya çıkarılan oluşum, deniz tabanının yaklaşık 15 ila 25 kilometre altında yer alıyor. Yapının bilinen Jeolojik süreçlerin ötesinde, belirgin bir geometrik simetriye sahip olması araştırmacılar arasındaki merakı artırıyor.
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Papua Yeni Gine Açıklarında Tespit Edilen Yapı 20 Dev Gökdeleni İçine Alabilecek Boyutlara Ulaşıyor
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Simetrik Hatlara Sahip Kütlenin Kesin Oluşum Nedeni Henüz Bilimsel Olarak Açıklanamıyor
Deniz Tabanında Gözlemlenen Sıra Dışı Geometrik Oluşumlar Farklı Bölgelerde de Karşımıza Çıkıyor
Seabed 2030 Projesi Okyanus Tabanlarının Haritalandırılmasında Kritik Bir Rol Üstleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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