Lionel Messi Geleceğin 10 Yıldızını Seçti, Listenin İlk Sırasında Milli Futbolcu Can Uzun Var
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Lionel Messi, Adidas'ın yayımladığı videoda geleceğin yıldızı olarak gördüğü 10 genç futbolcuyu açıkladı. Serinin üçüncü bölümünde paylaşılan listenin ilk sırasında Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun yer aldı. Arjantinli yıldızın Türk futbolcuları listesine alması ise bu kez ilk değil.
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Can Uzun, Messi'nin ilk sırasında yer aldı.
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Messi, listeyi Adidas'ın videosunda açıkladı.
Can Uzun, Messi'nin listesinde ilk sırada.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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