Lionel Messi Geleceğin 10 Yıldızını Seçti, Listenin İlk Sırasında Milli Futbolcu Can Uzun Var

Messi, serinin önceki bölümünde Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı da genç yetenekler arasında göstermişti. Can Uzun'un listeye girmesiyle Messi'nin öne çıkardığı Türk futbolcuların sayısı ikiye çıktı. Genç oyuncunun daha önce verdiği röportajlarda Messi'ye duyduğu hayranlığı dile getirdiği ve en büyük idolünün Arjantinli yıldız olduğunu, onun videolarını izleyerek büyüdüğünü anlattığı biliniyor.