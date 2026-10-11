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Lionel Messi Geleceğin 10 Yıldızını Seçti, Listenin İlk Sırasında Milli Futbolcu Can Uzun Var

Lionel Messi Geleceğin 10 Yıldızını Seçti, Listenin İlk Sırasında Milli Futbolcu Can Uzun Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 19:46
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Lionel Messi, Adidas'ın yayımladığı videoda geleceğin yıldızı olarak gördüğü 10 genç futbolcuyu açıkladı. Serinin üçüncü bölümünde paylaşılan listenin ilk sırasında Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun yer aldı. Arjantinli yıldızın Türk futbolcuları listesine alması ise bu kez ilk değil.

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Can Uzun, Messi'nin ilk sırasında yer aldı.

Messi, listeyi Adidas'ın videosunda açıkladı.

Messi, listeyi Adidas'ın videosunda açıkladı.

Messi, futbolun geleceğine damga vurması beklenen genç yetenekleri belirlediği serinin üçüncü bölümünde 10 futbolcunun ismini paylaştı. Listede Eintracht Frankfurt'un milli futbolcusu Can Uzun'un yanı sıra Arjantinli Tomas Aranda, Meksikalı Gilberto Mora, İngiliz Max Dowman, ABD'li Zavier Gozo, İspanyol Jesus Rodriguez ve Hollandalı Kees Smit yer aldı. Chloe Sarwie, Giovanna Waksman ve Lotta Wrede de Messi'nin seçtiği diğer isimler oldu.

Can Uzun, Messi'nin listesinde ilk sırada.

Can Uzun, Messi'nin listesinde ilk sırada.

Messi, serinin önceki bölümünde Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı da genç yetenekler arasında göstermişti. Can Uzun'un listeye girmesiyle Messi'nin öne çıkardığı Türk futbolcuların sayısı ikiye çıktı. Genç oyuncunun daha önce verdiği röportajlarda Messi'ye duyduğu hayranlığı dile getirdiği ve en büyük idolünün Arjantinli yıldız olduğunu, onun videolarını izleyerek büyüdüğünü anlattığı biliniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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