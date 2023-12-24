Feyza Altun G*t Lalesi Küfürünün Kökenini Anlatarak Takipçilerine Bilgi Şöleni Yaşattı
Feyza Altun G*t Lalesi Küfürünün Kökenini Anlatarak Takipçilerine Bilgi Şöleni Yaşattı
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Avukat Feyza Altun son dönemlerin en medyatik isimlerinden birisi oldu.
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması başta olmak üzere fenomenlerle ilgili davalarda da Feyza Altun ismini sıklıkla duyduk.
Fenomen davası bir yana dursun, Altun'un yaptığı paylaşımlar, söylediği sözler de sürekli gündemimize geliyor.
Feyza Altun bu kez de bir Pazar günü takipçilerine bilgi şöleni yaşatmak istemiş olacak ki, g*t lalesi küfürünün tarihini bir güzel anlattı yaptığı paylaşımla.
Söz konusu paylaşım şu şekilde;
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Gelelim Feyza Altun'un bu paylaşıma verdiği cevaba...
Bu paylaşım kısa sürede birçok yorumu da beraberinde getirdi;
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Feyza Altun'un bu paylaşımına gelen yorumlardan bir tanesi de ağzının bozulduğu yönündeydi.
Altun'dan bu yoruma cevap da gecikmedi;
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