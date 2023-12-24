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Feyza Altun G*t Lalesi Küfürünün Kökenini Anlatarak Takipçilerine Bilgi Şöleni Yaşattı

Feyza Altun G*t Lalesi Küfürünün Kökenini Anlatarak Takipçilerine Bilgi Şöleni Yaşattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.12.2023 - 20:58

Son dönemlerin en medyatik isimlerinden Avukat Feyza Altun, özellikle fenomen davalarıyla sıklıkla adından söz ettirdi. Yaptığı her paylaşımla binlerce kişiye ulaşan Altun, son olarak takipçilerine bir bilgi şöleni yarattı. 

Hem de g*t lalesi küfürünün kökenini açıklayarak!

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Avukat Feyza Altun son dönemlerin en medyatik isimlerinden birisi oldu.

Avukat Feyza Altun son dönemlerin en medyatik isimlerinden birisi oldu.

İlk olarak küçük bebeğiyle verdiği bir pozla tanıdığımız Feyza Altun, zaman içerisinde sosyal medyanın en popüler isimlerinden birisi haline geldi. Ana haber bültenlerine katılan, kitap çıkartan isim, özellikle bu yıl sıklıkla adından söz ettirdi.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması başta olmak üzere fenomenlerle ilgili davalarda da Feyza Altun ismini sıklıkla duyduk.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması başta olmak üzere fenomenlerle ilgili davalarda da Feyza Altun ismini sıklıkla duyduk.

Fenomen soruşturmasının sıkı bir takipçisi olan Feyza Altun, bu konuya dair birçok detayı da ortaya çıkardı. Öyle ki Polat çifti, Feyza Altun hakkında mahkemeye başvurmak durumunda kalmıştı.

Fenomen davası bir yana dursun, Altun'un yaptığı paylaşımlar, söylediği sözler de sürekli gündemimize geliyor.

Fenomen davası bir yana dursun, Altun'un yaptığı paylaşımlar, söylediği sözler de sürekli gündemimize geliyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde kocasıyla ilgili bir soruya sinirlenen Feyza Altun, kendisinden pek de beklenmeyecek bir hareketle, cinsiyetçi bir küfüre başvurmuştu.

Burada yer vermiştik olayın detaylarına;

Feyza Altun bu kez de bir Pazar günü takipçilerine bilgi şöleni yaşatmak istemiş olacak ki, g*t lalesi küfürünün tarihini bir güzel anlattı yaptığı paylaşımla.

Feyza Altun bu kez de bir Pazar günü takipçilerine bilgi şöleni yaşatmak istemiş olacak ki, g*t lalesi küfürünün tarihini bir güzel anlattı yaptığı paylaşımla.

Eğer sıkı bir Twitter kullanıcısıysanız, g*t lalesi küfürünün 'kullanışlı' olduğunu vurgulayan paylaşıma birden çok kez denk gelmişsinizdir.

Söz konusu paylaşım şu şekilde;

Söz konusu paylaşım şu şekilde;
twitter.com
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Gelelim Feyza Altun'un bu paylaşıma verdiği cevaba...

Gelelim Feyza Altun'un bu paylaşıma verdiği cevaba...
twitter.com

Tabii bir de o kasapların fotoğraflarını paylaştı kendisi ama, şimdilik yer vermiyoruz bu fotoğraflara.

Bu paylaşım kısa sürede birçok yorumu da beraberinde getirdi;

Bu paylaşım kısa sürede birçok yorumu da beraberinde getirdi;
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Feyza Altun'un bu paylaşımına gelen yorumlardan bir tanesi de ağzının bozulduğu yönündeydi.

Feyza Altun'un bu paylaşımına gelen yorumlardan bir tanesi de ağzının bozulduğu yönündeydi.
twitter.com

Altun'dan bu yoruma cevap da gecikmedi;

Altun'dan bu yoruma cevap da gecikmedi;
twitter.com

Dilanın günahı yok bu konuda. Beni boşanırken birbirine ana avrat sövenler bozdu. Üzüm üzüme baka baka karardı :) ama toparlayacağız. Dobarlanalım bırakmayalım gendimizi.

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