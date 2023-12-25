Fenerbahçeli Minik Taraftarın Galatasaraylı Icardi'ye Sarıldığı Anlar Kalbinizi Yumuşatacak!
Fenerbahçeli Minik Taraftarın Galatasaraylı Icardi'ye Sarıldığı Anlar Kalbinizi Yumuşatacak!
Fenerbahçe ile Galatasaray araasında oynanan derbi karşısında tabiri caizse sıkıntıdan patladık. 90 dakika boyunca sürekli faul düdükleriyle duran dev derbinin en güzel anları ise maç önüne aitti. Seremoni sırasında minik bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaraylı Mauro Icardi'ye sarılarak gözlerimizden kalpler çıkardı.
Kaynak: Emre Kaplan / Twitter
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
Karşılaşma öncesi seremonide ise hepimizin kalbini eritecek sahneler ortaya çıktı.
Fenerbahçeli minik bir taraftar Icardi ile önce "çak bi' beşlik" yaptı. Ardından Icardi'ye sarılarak soyunma odasının yolunu tuttu.
O anlar derbinin en tatlı olarak tarihteki yerini aldı.
Fenerbahçeli minik taraftar ile Icardi'nin sarıldığı anlar👇
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