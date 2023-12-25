Fenerbahçeli Minik Taraftarın Galatasaraylı Icardi'ye Sarıldığı Anlar Kalbinizi Yumuşatacak!

Fenerbahçe ile Galatasaray araasında oynanan derbi karşısında tabiri caizse sıkıntıdan patladık. 90 dakika boyunca sürekli faul düdükleriyle duran dev derbinin en güzel anları ise maç önüne aitti. Seremoni sırasında minik bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaraylı Mauro Icardi'ye sarılarak gözlerimizden kalpler çıkardı.

Kaynak: Emre Kaplan / Twitter