Icardi'nin Yerde Kaldığı Pozisyonun Ekrana Gelmemesini Eleştiren Okan Buruk'a Yayıncı Kuruluştan Yanıt
Icardi'nin Yerde Kaldığı Pozisyonun Ekrana Gelmemesini Eleştiren Okan Buruk'a Yayıncı Kuruluştan Yanıt
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Seyir zevkinin düşük olduğu maç, 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Mücadeleye ise Djiku ile Icardi'nin pozisyonu damga vurdu. Galatsaray teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından VAR'a ve yayıncı kuruluşa eleştirilerde bulunurken Güntekin Onay'dan cevap geldi.
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Derbinin 22. dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi'nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı bekledi.
Ancak hakem Arda Kardeşler, yoğun itirazları sonrasında oyunu devam ettirdi. Maçın arından pozisyonla ilgili konuşan Buruk, yayıncı kuruluşu eleştirdi.
50 yaşındaki teknik direktörün eleştirilerine, yayıncı kuruluşta görev alan Güntekin Onay'dan cevap geldi.
Onay, ayrıca VAR hakemlerini de eleştirdi.
Derdide VAR hakemi kimdi?
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