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Icardi'nin Yerde Kaldığı Pozisyonun Ekrana Gelmemesini Eleştiren Okan Buruk'a Yayıncı Kuruluştan Yanıt

Icardi'nin Yerde Kaldığı Pozisyonun Ekrana Gelmemesini Eleştiren Okan Buruk'a Yayıncı Kuruluştan Yanıt

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.12.2023 - 09:11

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Seyir zevkinin düşük olduğu maç, 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Mücadeleye ise Djiku ile Icardi'nin pozisyonu damga vurdu. Galatsaray teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından VAR'a ve yayıncı kuruluşa eleştirilerde bulunurken Güntekin Onay'dan cevap geldi.

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Derbinin 22. dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi'nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı bekledi.

Derbinin 22. dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi'nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı bekledi.

Okan Buruk ve sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Aleksander Djiku'nun Icardi'ye müdahalesinin faul olduğunu dile getirdi.

Ancak hakem Arda Kardeşler, yoğun itirazları sonrasında oyunu devam ettirdi. Maçın arından pozisyonla ilgili konuşan Buruk, yayıncı kuruluşu eleştirdi.

Ancak hakem Arda Kardeşler, yoğun itirazları sonrasında oyunu devam ettirdi. Maçın arından pozisyonla ilgili konuşan Buruk, yayıncı kuruluşu eleştirdi.

Buruk, 'İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var. Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü.' açıklamasında bulundu.

50 yaşındaki teknik direktörün eleştirilerine, yayıncı kuruluşta görev alan Güntekin Onay'dan cevap geldi.

50 yaşındaki teknik direktörün eleştirilerine, yayıncı kuruluşta görev alan Güntekin Onay'dan cevap geldi.

Maçın 26 kamera ile çekildiğini açıklayan Onay, yönetmenin de Türk olmadığını ifade etti.

'En iyi görüntü ekrana yansıtılmamış olabilir. Oyun o an devam ediyor. Burada en uygun görüntüyü kafa karışıklığı yaratacak şekilde değil de en açık görüntüyü ekrana getirmek en doğrusu. Derbi maçın bugün 26 kamera ile çekildi. Pozisyonu en iyi gösteren ekrana yansıtılmamış olabilir. Maç o an oynanıyor.. Maçı çeken yönetmen de Türk değil. Burada en uygun görüntüyü ,bu tip kritik maçlarda en temiz ve açık pozisyonu göstermek lazım. Pozisyon penaltı ise göstermek gerek, değilse de net göstermek gerek ama mış gibi olan, gri olan, izleyici aldatan pozisyonları ekrana getirmemek lazım. '

Onay, ayrıca VAR hakemlerini de eleştirdi.

Onay, ayrıca VAR hakemlerini de eleştirdi.

'Sabah 6'da kalkıp 3 tane vesayet değiştirip işe giden, fabrikada çalışan, akşam evine ekmek götüren, yorgun argın evine gelen işçi, madenci gibi değilsiniz. Bunların yaptığı iş zor, hayat kurtaran insanlaırın yaptığı iş zor. Siz sıcacık yerde günde 2 saat oturup karar veriyorsunuz. Hayat falan da kurtarmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz yani? Güzel para da kazanıyorsunuz. VAR hakemleri daha dikkatli olsun.'

Derdide VAR hakemi kimdi?

Derdide VAR hakemi kimdi?

Fenerbahçe - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev aldı. Karşılaşmanın asistan video yardımcı hakemleri (AVAR) ise Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy idi.

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