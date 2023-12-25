"Şaşıya Ehliyet Vermiyorlardı Biz Kaptanlık Verdik" Diyen Fenerbahçeli Taraftara Ümit Özat'ın Cevabı

Dün akşam oynanan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide yaşanan tartışmalı pozisyon sosyal medyanın da gündemindeydi. Icardi ile Djiku arasında yaşanan ve Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon hakkında 'Djiku'nun hareketi kasten yaralamaya girer Faruk Koca'nın hareketinden daha kötü' yorumunda bulundu. Bu yorumun üzerine Ümit Özat'a cevap veren bir Fenerbahçeli taraftarla Ümit Özat arasında yaşananlar dikkat çekti.