"Şaşıya Ehliyet Vermiyorlardı Biz Kaptanlık Verdik" Diyen Fenerbahçeli Taraftara Ümit Özat'ın Cevabı
"Şaşıya Ehliyet Vermiyorlardı Biz Kaptanlık Verdik" Diyen Fenerbahçeli Taraftara Ümit Özat'ın Cevabı
Dün akşam oynanan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide yaşanan tartışmalı pozisyon sosyal medyanın da gündemindeydi. Icardi ile Djiku arasında yaşanan ve Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon hakkında 'Djiku'nun hareketi kasten yaralamaya girer Faruk Koca'nın hareketinden daha kötü' yorumunda bulundu. Bu yorumun üzerine Ümit Özat'a cevap veren bir Fenerbahçeli taraftarla Ümit Özat arasında yaşananlar dikkat çekti.
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Sıkıcı derbinin en çok tartışılan konusunun başında Djiku ile Icardi arasında yaşananlar vardı. Penaltı mıydı, değil miydi tartışmaları devam ederken, her iki kulüpten de açıklamalar peş peşe geldi.
Pozisyon hakkında görüşünü paylaşanlardan birisi de Fenerbahçe'nin eski kaptan Ümit Özat oldu.
Ümit Özat, penaltı tartışmalarının yaşandığı pozisyonu Faruk Koca ile Halil Umut Meler arasında yaşananlara benzetti.
Ümit Özat, "Djiku'nun hareketi kasten yaralamaya girer Faruk Koca'nın hareketinden daha kötü" diyerek pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.
Bu yoruma sinirlenen bir Fenerbahçe taraftarı ise "A*** şaşısına ehliyet vermiyorlardı, biz kaptanlık verdik" diyerek tepki gösterdi.
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Ümit Özat'ın bu cevabı alıntılayarak verdiği yanıt ise taraftarlarını kızdırdı👇
Ümit Özat'ın cevabına gelen tepkiler ise şöyleydi👇
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Adamın yorumunu beğenme üstüne birde adama küfret. Sonra cevabını alınca futbol takım oyunu diye ağla. Olmaz o işler öyle.
Sporcu zeki çevik ve ahlaklı olmalı. Seninle gurur duyuyoruz Ümit abi. Fatanizm ugrunada gerçegi görmezden gelip olay başka şekilde diye yalan uyduran tara... Devamını Gör
kaptan güzel cevap vermiş, kupanın altında "kaptan" olarak imzası var mı/ yok mu ;)