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Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Oynasaydın Kaç Gol Atardın?

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Oynasaydın Kaç Gol Atardın?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 12:01

Ülkemizin iki büyük kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor. Milyonlarca taraftarının desteğiyle maça çıkan futbolculardan birisi olsaydın peki ya sen kaç gol atardın?

Oyunu okuma becerinle, hafızanla, rakibini analiz etme konusundaki titizliğinle sen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynasaydın kaç gol atardın?

Hazırsan sorulara başlıyoruz🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Alex de Souza Galatasaray'a kaç gol atmıştır?

1. Alex de Souza Galatasaray'a kaç gol atmıştır?

2. Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 29 maçın kaçında kalesini gole kapatmıştır? (Seri penaltı vuruşları hariç)

2. Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 29 maçın kaçında kalesini gole kapatmıştır? (Seri penaltı vuruşları hariç)

3. Son 20 yılda derbilerde en çok düdük çalan hakem kimdir?

4. Son 20 yılın derbilerinde en çok hangi skor ortaya çıktı?

5. Derbi tarihinde 90 dakika sonucunda en gollü beraberliğin skoru kaçtı?

6. Hangi futbolcu derbi tarihinde hat-trick yapmamıştır?

7. Fenerbahçe ile Galatasaray tarihleri boyunca 18 farklı statta karşılaştı. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde derbi oynanmadı?

8. Derbi tarihinde hangi takım daha fazla galip gelmiştir?

9. Derbi tarihinin en çok gol atan futbolcusu kimdir?

10. Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren takım hangisidir?

Gol atamazdın ama üzülme!

Gol atamazdın ama üzülme!

Verdiğin cevaplara göre takımını ve rakibini çok iyi tanımıyor gibisin. Belki de sen golcü olmak için değil de gol yememek için sahaya çıkmalıydın. Sonuçta derbide sahada olmak bile mükemmel bir anı olarak hayatında kalacaktı.

Tek golle takımına galibiyeti getirirdin!

Tek golle takımına galibiyeti getirirdin!

Takımına olan adanmışlığın ve rakibini iyi tanımanın avantajıyla maçtaki tek golü sen atar ve galibiyeti taraftarlarına armağan ederdin. Futbola, kulübüne ve rakibine verdiğin önem sayesinde derbiyi ciddiye alıp ağları havalandırırdın.

İki gol atarak double yapardın! Yıllar geçse de unutulmazdın!

İki gol atarak double yapardın! Yıllar geçse de unutulmazdın!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol atmak birçok oyuncuya nasip olmadı fakat sen o sahaya çıksaydın iki golle adını tarihe yazdırırdın. Yıllar boyunca taraftarlar attığın golleri hatırlar ve kulübünün unutulmazları arasında yer alırdın!

Hat-trick yapardın, ismin çocuklara verilirdi!

Hat-trick yapardın, ismin çocuklara verilirdi!

Eğer derbide sen olsaydın, kulübünün simge futbolcusu haline gelirdin. Attığın 3 golle ismin sonsuza kadar hatırlanırdı. Yeni doğan bebeklere senin ismin verilir, kulübe yeni katılan futbolculara senin yaşattıkların anlatılırdı. O sahada olmayı en çok sen hak ediyorsun!

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