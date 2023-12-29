Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Oynasaydın Kaç Gol Atardın?
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Oynasaydın Kaç Gol Atardın?
Ülkemizin iki büyük kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor. Milyonlarca taraftarının desteğiyle maça çıkan futbolculardan birisi olsaydın peki ya sen kaç gol atardın?
Oyunu okuma becerinle, hafızanla, rakibini analiz etme konusundaki titizliğinle sen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynasaydın kaç gol atardın?
Hazırsan sorulara başlıyoruz🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın