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Sadece Süper Lig Manyaklarının Full Çekebileceği Bu Testte 10/10 Yapabilecek misin?

Sadece Süper Lig Manyaklarının Full Çekebileceği Bu Testte 10/10 Yapabilecek misin?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 10:14

Bu test sadece ve sadece Süper Lig manyakları için. Öyle arada bir futbolu izleyenler için değil. Baştan söyleyelim eğer hobi olarak futbolu takip ediyorsan derhal sayfayı terk et! Çünkü burada göreceğiniz sorular karşısında gerçeklik algını yitirebilirsin. Günah bizden gitti.

Sadece Süper Lig manyakları kaldıysa sorulara başlıyoruz🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hangi takımlısın?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

2. "Ne Zeus ne Perseus, asıl tanrı bu deyus" marşı Süper Lig'de oynayan hangi yıldız için söylenmiştir?

3. "Biz şampiyonluğu kaybedebiliriz, şampiyon olmayabiliriz ama olacağız da... Onlara inat olacağız. İlk defa söylüyorum bunu!" Ünal Karaman efsane basın toplantısını yaptığı sırada hangi takımın teknik direktörüydü?

3. "Biz şampiyonluğu kaybedebiliriz, şampiyon olmayabiliriz ama olacağız da... Onlara inat olacağız. İlk defa söylüyorum bunu!" Ünal Karaman efsane basın toplantısını yaptığı sırada hangi takımın teknik direktörüydü?

4. "Maraton" programında Erman Toroğlu pastırmalı yumurta tarifi verirken Şansal Büyüka nefes nefese kaldığı sırada ne demişti?

4. "Maraton" programında Erman Toroğlu pastırmalı yumurta tarifi verirken Şansal Büyüka nefes nefese kaldığı sırada ne demişti?

5. Hikmet Karaman aşağıdaki görüntüde hangi futbolcusuyla penaltı kullanmaması konusunda tartışmıştır?

5. Hikmet Karaman aşağıdaki görüntüde hangi futbolcusuyla penaltı kullanmaması konusunda tartışmıştır?

6. Testi çözmeye çalışanların neredeyse tamamı telef oldu. Soruların sertliğini hafifletelim: Süper Lig'de hangi futbolcu "Tombalacı" lakabına sahipti?

7. Gökmen Özdenak, Telegol canlı yayınında "E amua goum" demeden önce hangi cümleyi kurmuştur?

7. Gökmen Özdenak, Telegol canlı yayınında "E amua goum" demeden önce hangi cümleyi kurmuştur?

8. Tolunay Kafkas'ın Legia Varşova maçının ardından basın toplantısında, "Şuradaki arkadaş neye gülüyor, ayı mı oynuyor burada?" diyerek muhabirlere fırça attığı sırada hangi takımı yönetiyordu?

8. Tolunay Kafkas'ın Legia Varşova maçının ardından basın toplantısında, "Şuradaki arkadaş neye gülüyor, ayı mı oynuyor burada?" diyerek muhabirlere fırça attığı sırada hangi takımı yönetiyordu?

9. Mustafa Denizli'nin sinirlenip polis memurunu iterek uzaklaştırdığı anlarda, polis ne söylemişti?

9. Mustafa Denizli'nin sinirlenip polis memurunu iterek uzaklaştırdığı anlarda, polis ne söylemişti?

10. Tanju Çolak'a göre Tomas Sivok bu golü atarken kaç saniye havada asılı kalmıştır? (Havada el freni çekiyor)

10. Tanju Çolak'a göre Tomas Sivok bu golü atarken kaç saniye havada asılı kalmıştır? (Havada el freni çekiyor)

Seninle gurur duyuyoruz! Aramıza hoş geldin!

Seninle gurur duyuyoruz! Aramıza hoş geldin!

Bu testten 10/10 yapmış olmak için gerçekten manyak, kafayı yemiş olman lazımdı. Sen de bizim gibi Süper Lig aşığısın. Biraz daha zorlasak bu galibiyet sevincinde dans eden kıymetli teknik direktörümüzün bile kim olduğunu bilebilirsin!

Artık göğsünü gere gere 'Ben de bir Süper Lig manyağıyım' diyerek gezebilirsin.

Bu testi çözebileceğini düşündüğün arkadaşına paslamanın tam zamanı!

Sen Süper Lig manyağı değilsin galiba...

Sen Süper Lig manyağı değilsin galiba...

Test zor diye ağlayacaksan seni şubat ayında Sivasspor deplasmanına bekleriz. Umut Bulut'un kulağındaki soğuk ısırığı fotoğrafını koymadıysak bil ki seni sevdiğimiz için...

Yeniden denemeni öneriyoruz hocaa. Sen bundan daha iyisin!

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