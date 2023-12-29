Sadece Süper Lig Manyaklarının Full Çekebileceği Bu Testte 10/10 Yapabilecek misin?
Sadece Süper Lig Manyaklarının Full Çekebileceği Bu Testte 10/10 Yapabilecek misin?
Bu test sadece ve sadece Süper Lig manyakları için. Öyle arada bir futbolu izleyenler için değil. Baştan söyleyelim eğer hobi olarak futbolu takip ediyorsan derhal sayfayı terk et! Çünkü burada göreceğiniz sorular karşısında gerçeklik algını yitirebilirsin. Günah bizden gitti.
Sadece Süper Lig manyakları kaldıysa sorulara başlıyoruz🚀
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1. Hangi takımlısın?
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