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Yabancıdan Yabancıya Satılan Araçların Düşük Fiyatları Sosyal Medyanın Gündeminde

Yabancıdan Yabancıya Satılan Araçların Düşük Fiyatları Sosyal Medyanın Gündeminde

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.12.2023 - 15:02

Pek çok kişi ülkede araç piyasasını takip ediyor ve kur olsun faizler olsun düzgün bir araç almanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Hatta Türklerin benzer araç için diğer dünya vatandaşlarından çok daha fazla çalışmasının ünü dünyaya yayılmış durumda. Bunlara ülkede yaşayan yabancıların imtiyazları eklenince durum daha da can sıkıcı hal almaya başlıyor. Durum öyle bir noktada ki eğer TC vatandaşıysanız aynı paraya 20 yıllık bir araç alacağınız senaryoda yabancı birisi benzer paralara lüks araçlara binebiliyor.

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Bu durum bir X kullanıcısının da canını sıkmış olacak ki bir paylaşımda bulundu.

Bu durum bir X kullanıcısının da canını sıkmış olacak ki bir paylaşımda bulundu.

570 bin liraya yabancı biri 9 yaşında ultra lüks bir araç alabilirken...

570 bin liraya yabancı biri 9 yaşında ultra lüks bir araç alabilirken...

Yerli de 18 yaşındaki bu araca binebiliyor.

Yerli de 18 yaşındaki bu araca binebiliyor.

Tabii sadece paylaşımı yapan kişinin canını sıkan bir durum değil bu.

Tabii sadece paylaşımı yapan kişinin canını sıkan bir durum değil bu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Daha uç örnekler de geldi.

Daha uç örnekler de geldi.
twitter.com

Kredi kartı çıkışıyla eleştirilen Mehmet Şimşek de anılmadan geçilmedi.

Kredi kartı çıkışıyla eleştirilen Mehmet Şimşek de anılmadan geçilmedi.
twitter.com

Dünyada başka örneği yok.

Dünyada başka örneği yok.
twitter.com
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gündoğdu gündoğan

En büyük gelir kaynağı vergi olan bir ülkenin durumu bu. Aptalca özelleştirmeler ve yolsuzluklardan dolayı bir yerden çıkarmaları gerekiyor parayı.

Erdem A.

Aynı hikayeyi Maaş senaryosundan başlayıp inceleyelim. Kişi işe girer tüm sosyal hakları sömürülerek çalışır, mesai yapar. Ay sonu maaş alır, yıl sonu ikrami... Devamını Gör

Erdem A.

E neresinden tutsak hikayenin orası elimizde kalıyor ya da nazikçe veriyorlar... Bu arada kulak arkası koruması indirimdeymiş, tükenmeden alın ki sonra bi or... Devamını Gör

Zeki Genç

keyim böyle adaleti. Kendi vatanımızda el olduk.