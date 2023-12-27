Yabancıdan Yabancıya Satılan Araçların Düşük Fiyatları Sosyal Medyanın Gündeminde

Pek çok kişi ülkede araç piyasasını takip ediyor ve kur olsun faizler olsun düzgün bir araç almanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Hatta Türklerin benzer araç için diğer dünya vatandaşlarından çok daha fazla çalışmasının ünü dünyaya yayılmış durumda. Bunlara ülkede yaşayan yabancıların imtiyazları eklenince durum daha da can sıkıcı hal almaya başlıyor. Durum öyle bir noktada ki eğer TC vatandaşıysanız aynı paraya 20 yıllık bir araç alacağınız senaryoda yabancı birisi benzer paralara lüks araçlara binebiliyor.