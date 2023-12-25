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Küçük Büyük Herkesin En Sevdiği Yiyeceklerden Biri Olan Çubuk Krakerin Havaalanı Fiyatı ‘Yok Artık’ Dedirtti

Küçük Büyük Herkesin En Sevdiği Yiyeceklerden Biri Olan Çubuk Krakerin Havaalanı Fiyatı ‘Yok Artık’ Dedirtti

Zam Sabiha Gökçen Havaalanı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.12.2023 - 23:40

Her gün her şeye zam geliyor, özellikle havaalanındaki yiyeceklerin fiyatları yok artık dedirtirken Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki ‘çubuk kraker’ fiyatı hepimizi derinden üzdü…

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Havaalanlarındaki yiyeceklerin fiyatlarını her gördüğümüzde ‘yok artık’ diyoruz ancak bu sefer birçoğumuzun kırmızı çizgisi olan çubuk kraker fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Havaalanlarındaki yiyeceklerin fiyatlarını her gördüğümüzde ‘yok artık’ diyoruz ancak bu sefer birçoğumuzun kırmızı çizgisi olan çubuk kraker fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Bir kullanıcı, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki otomatta yer alan çubuk krakerin etiketini paylaştı. Evet yanlış görmüyorsunuz tam 76 TL…

Bir kullanıcı, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki otomatta yer alan çubuk krakerin etiketini paylaştı. Evet yanlış görmüyorsunuz tam 76 TL…

Bu fiyat sosyal medya gündemine adeta bomba gibi düştü!

Bu fiyat sosyal medya gündemine adeta bomba gibi düştü!
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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