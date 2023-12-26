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Mahfi Eğilmez, "Bir Tek Bana mı Garip Geliyor" Diyerek Paylaştı! "Maserati ile Clio'ya Ceza Yazan Polis"

Mahfi Eğilmez, "Bir Tek Bana mı Garip Geliyor" Diyerek Paylaştı! "Maserati ile Clio'ya Ceza Yazan Polis"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.12.2023 - 15:38

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in fenomenlerden alınıp trafik polislerine devredilen lüks araçlarla ilgili yorumu sosyal medyada gündem oldu.

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Suç örgütleri ve kara para aklama suçunu işleyen fenomenlere yapılan operasyonlarda ele geçirilen 23 araç emniyet güçlerine tahsis edilmişti.

Suç örgütleri ve kara para aklama suçunu işleyen fenomenlere yapılan operasyonlarda ele geçirilen 23 araç emniyet güçlerine tahsis edilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah kararla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söylemişti ⬇️

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah kararla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söylemişti ⬇️

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi."

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi."

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı ⬇️

Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Mahfi Eğilmez ise trafik polisine verilen lüks araçlarla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Mahfi Eğilmez ise trafik polisine verilen lüks araçlarla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.
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Mahfi Eğilmez, "Trafik polisinin Maserati ya da Mercedes'e bindiğini gören insanlar sizce enflasyonun düşeceğine inanır mı?" ifadelerini kullandı.

Mahfi Eğilmez, "Trafik polisinin Maserati ya da Mercedes'e bindiğini gören insanlar sizce enflasyonun düşeceğine inanır mı?" ifadelerini kullandı.

Eğilmez paylaşımında ayrıca şöyle devam etti: "Fenomenlerin el konulan lüks arabalarının (Maserati, Ferrari, Mercedes vb.) trafik polisine tahsis edilmesi bir tek bana mı tuhaf geliyor? Dünyanın neresinde Maserati'yle ceza kesmeye giden trafik polisi var? Maserati ile gelip Clio'ya ceza yazan trafik polisinin yazdığı ceza o arabanın benzin masrafını karşılamaz."

Eğilmez paylaşımında ayrıca şöyle devam etti: "Fenomenlerin el konulan lüks arabalarının (Maserati, Ferrari, Mercedes vb.) trafik polisine tahsis edilmesi bir tek bana mı tuhaf geliyor? Dünyanın neresinde Maserati'yle ceza kesmeye giden trafik polisi var? Maserati ile gelip Clio'ya ceza yazan trafik polisinin yazdığı ceza o arabanın benzin masrafını karşılamaz."

Mafi Eğilmez'in paylaşımları ve öne çıkan bazı yorumlar ⬇️

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Hulusi Baba

araplara benzemek için her şeyi yapıyorlar işte..

RACON X RACON

ha cok yasa....

Meriç Özden

o araçların bakım masrafı için daha çok ceza yazacaklar demek ki...

miu tunç

Vergiler böyle gidiyor işte yapacak bir şey yok .