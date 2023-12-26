İstanbul Kadıköy'de Bina Çöktü! Bir Kişi Enkaz Altında Kaldı
İstanbul Kadıköy'de Bina Çöktü! Bir Kişi Enkaz Altında Kaldı
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Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi.
Yıkım esnasında binada çökme meydana geldi. İşçilerden birinin molozların altında kaldığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Molozlarin altından kurtarılan işçi daha sonra hastaneye sevk edildi.
İstanbul Kadıköy'de yıkım esnasında bir bina çöktü. Enkaz altında kalan işçi daha sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı ⬇️
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Daha deprem olmadan bu haldeysek depremi düşünemiyorum..
Kadıköy Caferağa'da binanın yıkımı sırasında 1 işçi molozların altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler molozların ... Devamını Gör
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